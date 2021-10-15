حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 15-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعتبر مولود برج الجوزاء، أن العائلة من الأمور المهمة لديه، فتجده يهتم بأطفاله وأفراد عائلته ويراعيهم ويحرص على إسعادهم، ويبني علاقات عاطفية معهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر في منزل الحظ يدفعك نحو المغامرة وتميل للقيام بحملة دعاية لصالحك ويحالفك الحظ في كل نشاط.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

رغم التشوش.. تناغم القمر مع الشمس والمريخ يساعدك اليوم على تعميق صلاتك بمن حولك، وتنجح في ذلك.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان أحمد مكي ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.