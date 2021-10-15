الشهر العقاري هييجي لحد عندك.. أسعار وأماكن سيارات التوثيق المتنقلة

في كثير من الأحيان، يلجأ المواطنون إلى الذهاب إلى مصلحة الشهر العقاري لتوثيق أي من المستندات الرسمية الخاصة به، سواء كانت تلك عقود بيع أو شراء للعقارات، أو لإجراء توكيلات رسمية عامة وتوكيلات بيع للآخرين، وخلال العامين الماضيين، ومع بدء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، بدأت الحكومة المصرية في التفكير في حلال بديلة لحل مشكلة الازدحام بالمصالح الحكومية، ليتم إجراؤها إلكترونيا، أو من خلال ماكينات آلية.

وحرصت مصلحة الشهر العقاري على مواكبة ما يحدث في الدولة من ميكنة، وتسهيل إجراء الخدمات للمواطنين، من خلال استحداث خدمة سيارات التوثيق، لرفع كفاءة الخدمة في مكاتب التوثيق، إذ تجوب تلك السيارات عدد كبير من المحافظات، لمساعدة المواطنين على توثيق المستندات الخاصة بهم.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها وقرائها من خدمات يومية، تفاصيل خدمة سيارات التوثيق، والمناطق التي يمكن توافر تلك الخدمات بها، وذلك وفق حديث الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، كالتالي:

رسوم خدمات سيارات التوثيق

بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من خدمة سيارات التوثيق، وبعد أن حققت نجاحات كبيرة في تنفيذ جميع الخدمات التي يرغب بها المواطنين، تأتي المرحلة الثانية من السيارات المتنقلة لتشمل 10 سيارات، والتي تعمل على تغطية 10 محافظات، وتقوم تلك السيارت بإجراء الخدمات تلك مقابل تكلفة انتقال لا تتعدى 500 جنيه، بغرض التيسير على المواطنين، ومنع ازدحام مكاتب الشهر العقاري.

طرق التواصل مع سيارات مكاتب التوثيق المتنقلة

- يمكن للمواطنين أن يتواصلوا مع السيارات المتنقلة من خلال الاتصال على الرقم المختصر 15999، حتى يتم حجز الموعد المناسب.

أماكن تواجد سيارات مكاتب التنسيق المتنقلة

تتواجد سيارات مكاتب التنسيق المتنقلة أيضا في عدد من الأماكن المختلفة في محافظات المرحلة الثانية، وجاءت تلك المناطق كالتالي:

- الأماكن الكثيفة.

- مراكز الشباب.

- الوحدات المحلية.

- الأماكن التي تحتوي على كثافة سكانية كبيرة.