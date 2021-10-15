بدء التقديم لمنح الإعلان السابع للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة، حول فتح باب التقدم بالنظام التنافسي لمنح الإعلان السابع للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم، لقضاء فصل دراسي أو عام أكاديمي للمرحلة الجامعية الأولى للعام 2021/2022.

وأشار التقرير إلى أن موعد التقدم لهذه المنح يبدأ اعتباراً من شهر أكتوبر الجاري، وذلك على الموقع الإلكتروني لقطاع الشؤون الثقافية والبعثات https://eservices.cdm.edu.eg/ مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة إلكترونيا، على أن يتم تسليم الملف الورقي شاملاً كل أصول المستندات لإدارة البعثات بجاردن سيتي.

آخر موعد للتسجيل

ولفت التقرير إلى أن آخر موعد للتقديم الإلكتروني، وتسليم الملفات الورقية لجميع أنواع الإيفاد هو 15 ديسمبر 2021.

وأوضح التقرير أن الدراسة لمدة فصل دراسي أو عام أكاديمي كامل للمرحلة الجامعية الأولى «بكالوريوس / ليسانس»، ويمكن لجميع التخصصات التقدم لهذه المنح، وسوف تتحمل البعثات كل النفقات الخاصة بالبرنامج «التأشيرة – تذاكر السفر – الإقامة – المعيشة – رسوم الجامعة».

شروط التقديم

وأضاف التقرير أنه يشترط في المتقدمين للمنح ألا يزيد سن المتقدم عن 22 عامًا في 1/10/2021، وأن يكون في الصف الثاني أو الثالث الجامعي من تاريخ التحاقه بالجامعة، وأن يكون حاصل على 3.2 GPA أو جيد جداً أو ما لا يقل عن 80 % في السنوات السابقة، وأن يكون حاصلاً على 5.5 ايلتس في اللغة الإنجليزية، أو 59 في اختبار الـIBT الدولي ما عدا أقسام اللغة اليابانية فيجب تحقيق مستوى N3، بالإضافة إلى أن يكون هناك اتفاقية تبادل طلابي بين الجامعة المصرية التي يدرس بها الطالب وأحد الجامعات اليابانية، ولا يسمح للطالب للتقدم لأي جامعة أخرى.

يذكر أن الإدارة العامة للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن اصطحاب الأسرة أو مرافقين لأي نوع من أنواع الإيفاد وللتعرف على المزيد من المعلومات حول نظام التقديم، والمستندات المطلوبة، وكذلك دليل إرشادي للطلاب بشأن نظام التعليم الياباني والجامعات والمنح الدراسية المقدمة من الجامعات اليابانية، يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني التالي:

https://cdm.edu.eg/cdm/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa-2/