«عبد الغفار» يشدد على تسليم بيت مصر بالمدينة الجامعية بباريس في الموعد المحدد

اجتمع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، مع «سيكرا» الشركة المنفذة لمشروع بناء «بيت مصر» بالمدنية الجامعية الدولية بباريس، وذلك على هامش مشاركة الوزير في الدورة 212 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، لإلقاء كلمة مصر والمجموعة العربية، مشددا على الالتزام بموعد تسليم البيت في بداية أبريل 2023، وبدء استقبال الطلاب في العام الجامعي ذاته.

واطلع الوزير خلال اللقاء، على معدلات تنفيذ مشروع «بيت مصر» منذ توقيع العقد في منتصف يونيو 2021 وحتى الآن، وتم استعراض الخطوات التي تمت من الأعمال الإنشائية، وتطرق اللقاء إلى اختيار بعض مواد بناء البيت من مصر، مع التأكيد على ضرورة التواصل مع الشركات المصرية العاملة في ميدان خامات البناء؛ لتزويد المشروع ببعض المنتجات لإضافة الطابع التراثي في بناء وتجهيز البيت المصري.

«عبد الغفار» يتفقد موقع بناء بيت مصر

وتفقد خالد عبدالغفار، على هامش الاجتماع، موقع بناء «بيت مصر» بالمدنية الجامعية الدولية في باريس، برفقة لوارنس ماريون المفوض العام للمدنية الجامعية ومدير مشروع بيت مصر، وعدد من المهندسين الاستشاريين.

وخلال الزيارة، اطمأن الوزير على انتظام سير الأعمال الإنشائية والتجهيزات ومتابعة معدلات التنفيذ لمشروع «بيت مصر»، مشددًا على ضرورة تنفيذ المشروع وفقًا للمواصفات المُتفق عليها والجداول الزمنية المُعدة مُسبقًا، كما تفقد حجرات الإدارة وشاهد نموذج لحوائط الواجهات التي تأخد الطابع الفرعوني، ما يجسد الهوية المصرية، وسط مجتمع المدينة الجامعية متعدد الجنسيات.

وزير التعليم العالي يلتقي بمدير مشروع بيت مصر

كما التقى عبد الغفار بمدير المشروع بمقر المكتب الثقافي المصري بباريس، حيث اطلع الوزير على خطوات تنفيذ المشروع، مؤكدًا على أهمية المتابعة اليومية لموقع العمل ومتابعة عملية اختيار المواد الخام ومعدلات التنفيذ.

كما التقى وزير التعليم العالي، بأعضاء جمعية «بيت مصر»، وقدم لهم الشكر على المجهود الكبير المبذول في عملية البناء، مؤكدًا على أهمية المشروع الذي يعد واجهة مهمة لمصر في فرنسا وداخل المدينة الجامعية الدولية بباريس.

ويهدف «بيت مصر» إلى توفير غرف للطلاب المصريين الدارسين في أنحاء باريس، بالإضافة إلى المركز الثقافي وأن يكون له الطابع المصري داخل قلب العاصمة الفرنسية، فضلا عن تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم الجامعي، ودعم النشاط الثقافي والحضاري والتعليمي بين الجانبين المصري والفرنسي.

يذكر أن أن إنشاء «بيت مصر» يأتي تنفيذًا للاتفاقية الموقعة بتاريخ 24 أكتوبر 2017 بين مصر ومجلس جامعات باريس والمدينة الجامعية الدولية بباريس، ويقام المشروع على مساحة 1900 متر مربع من إجمالي 7424 متر مربع، ويتكون المشروع بشكل أساسي من مبنى سكني للطلاب والباحثين والرياضيين، ويتألف من 195 غرفة وقاعة للأنشطة الثقافية وأماكن عامة للخدمات، وذلك بنسبة إشغال 70% من المصريين وبنسبة 30% مخصصة للأجانب.