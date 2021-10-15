عقبة: معظم إصابات كورونا المسجلة لمتحور دلتا.. وأعداد الوفيات قلّت

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة بجامعة عين شمس، إن معدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في الفترة الحالية يتزايد لكن شدتها تنخفض وتتراجع، لافتًا إلى أن عدد الحالات التي تحتاج إلى دخول المسشتفيات والرعايات المركزة والوفيات تقل.

وأضاف عقبة خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح»، الذي يقدمه محمود السعيد ونهى درويش ودارين مصطفى، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن معظم الحالات التي يتم تسجيلها هي لمتحور دلتا، وهو واسع الانتشار وأقل في شدة الإصابة، وقد يرجع هذا الأمر إلى حصول المواطنين على لقاحات كورونا.

توفير لقاحات من مصادر مختلفة

وتابع رئيس أقسام المناعة بجامعة عين شمس، أن الدولة المصرية اعتمدت على توفير اللقاحات من مصادر مختلفة، لتطعيم المصريين، من فرنسا، ألمانيا، أمريكا، والصين وغيرها، واستطاعت أن تصنع اللقاحات محليا عن طريق مصنع فاكسيرا.

حصول الأطفال على اللقاحات

وأوضح، أن العالم يشهد عدة دراسات للتأكد من فاعلية وأمان كل نوع من أنواع اللقاحات على مختلف الفئات العمرية وبخاصة لتطعيم الأطفال فئة «12- 18 سنة»، كما تجري الصين دراسات على مراحل عمرية.

ولفت، إلى أن هناك عوامل كثيرة تؤثر على عوامل الانتشار والإصابة، ومنها عوامل مسؤول عنها الشخص والمواطن، وعوامل أخرى مسؤول عنها الدولة، كما أن الفيروس مسؤول عن بعض العوامل، وبالتالي يجب أن يلتزم المواطنين بأساليب الوقاية والإجراءات الاحترازية، وأن توفر الدولة اللقاحات وتجهز المستشفيات للتعامل مع الإصابات.