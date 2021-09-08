حريق الشرابية.. كيف تتعامل الحماية المدنية مع اشتعال النيران بالأخشاب؟

حريق مروع نشب فجر اليوم في أحد مخازن الأخشاب المجاورة لخط السكة الحديد في منطقة الشرابية بالقاهرة، حيث التهم نحو 12 محلا في عزبتي الورد وبلال.

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين نشوب حريق هائل في عدد من مخازن بيع الأخشاب، وقام رجال الحماية المدنية بالتعامل معه، وبعد ساعتين من الحريق تم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء أخرى، ليرتفع عدد سيارات الإطفاء المشاركة في السيطرة على الحريق لـ 18 سيارة، كما جرى الدفع بعدد من خزانات المياه.

كيف يعمل رجال الحماية المدنية في حالات حرائق الأخشاب؟

في حالات حرائق مغالق الأخشاب يتم أولا إبعاد الخشب غير المحترق عن الخشب المحترق، منعا لانتشار رقعة الحريق، وبعدها يتم عزل جوانب الحريق من اليمين إلى اليسار لإحاطة المكان «بيتم تأمين الجوانب وأطراف الحريق عشان متتنقلش لمساحة أوسع»، بحسب قول اللواء ممدوح عبد القادر، مدير الحماية المدنية بالقاهرة سابقًا.

المياه أفضل وسيلة لإطفاء حريق الأخشاب

وتابع اللواء ممدوح في حديثه لـ«الوطن»، بأن الوسيط الإطفائي الأنسب لحرائق الخشب هو المياه، وفي حال كان المكان يحتوي على مواد ملتهبة مثل البنزين والجاز، يتم إطقاءها بمادة رغوية وليس بالماء.

وفي حريق الشرابية ارتفعت ألسنة النيران واللهب لارتفاع عال، وبحسب قول مدير الحماية المدنية بالقاهرة سابقا، فإنه هناك قاعدة إطفائية تنص على أن يتم إطفاء قاعدة الحريق أولا وليس ألسنة اللهب.

النيران تلتهم 12 محلا لبيع الأخشاب

وبعد مرور 4 ساعات من نشوب الحريق، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، حيث تم الاستعانة بـ 7 سيارات إطفاء أخرى لإجراء عمليات التبريد خشية تجدد اشتعال الحريق مرة أخرى.

ونتج عن الحريق التهام النيران لـ 12 محلا لبيع الأخشاب، بالإضافة إلى عدد من المنازل جار حصرها.