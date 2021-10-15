الفنانين بيخافوا من إيه؟.. السقا يخشى «الفئران» وأروى جودة «السن» (فيديو)

عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع عبر شاشة «dmc»، من تقديم الإعلاميتين هبة ماهر وداليا أشرف، تقريرا تلفزيونيا من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة الذي أقيم مساء أمس الخميس، عن أشياء غريبة يخاف الفنانون منها.

شادي ألفونس ونسرين طافش

وكشف عدد كبير من المشاركين في التقرير عن خوفهم من الحشرات، حيث قال الفنان والإعلامي شادي ألفونس إنه يخشى من الوطاويط والخفافيش، أما الفنانة نسرين طافش، فقالت إنها تعاني من كل أنواع الفوبيا تخشى الحشرات والمرتفعات والسباحة في الغريق.

شيرين رضا والسقا ومايان السيد

وأكدت الفنانة شيرين رضا، إنها تخاف من الصراصير، مستطردةً: «مش بخاف من الفئران ولا الثعبان ولا الأسد، لكن بخاف من الصرصار»، وقال أحمد السقا إنه يخاف من الحشرات والفئران، وهو نفس ما ذهبت إليه الفنانة مايان السيد.

شريف منير وأروى جودة

وأشار الفنان شريف منير، إلى أنه كان يشعر بالخوف في مرحلة الصغر، عندما كان يذهب إلى السرير قبل النوم: «كنت بخاف حد يمسك رجلي»، أما الفنانة أروى جودة، فقالت إنها تخاف من أن تكبر في السن وتجد نفسها وحيدة.

وأعلن الفنان أحمد السقا أنه سيشارك في بطولة الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار»، الذي سيعرض في دراما رمضان المقبل، خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا داخل أحد فنادق الجونة.