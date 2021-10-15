الآن نتيجة الشهادة السودانية 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يبحث عدد كبير من الطلاب في دولة السودان عبر محركات البحث عن نتيجة الشهادة السودانية 2021، والتي من المقرر الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد انتهاء تصحيح المواد ومراجعتها.

وبالتزامن مع زيادة البحث الآن عن نتيجة الشهادة السودانية 2021، يرصد «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء والمتابعين من كافة أقطار الوطن العربي، موعد ظهور نتيجة الثانوية السودانية 2021، وفقًا للبيانات المنشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في السودان .

الآن نتيجة الشهادة السودانية 2021

ووفقا لوسائل الإعلام السودانية، فإنه سيتم الآن إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2021، حيث جرى الإعلان في وقت سابق أنها ستُعلن بشكل رسمي اليوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر 2021 على أن تعلن النتائج في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت الخرطوم.

ونوهت وسائل الإعلام في الخرطوم، بأن هناك نسب نجاح عالية هذا العام عن الأعوام السابقة وأن جميع عمليات التصحيح والمراجعة تم الانتهاء منها رسميا أمس 14 أكتوبر الجاري، وأنه جار التحضير لإعلان النتيجة في كافة الولايات في وقت واحد.

وكشفت التربية والتعليم السودانية، عن أن امتحانات هذا العام الجاري، قد واجهت العديد من الأزمات والمشكلات، منها الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من جائحة كورونا، مما دفع المعلمين والمعلمات لبذل الكثير من الجهد وتحري الدقة بهدف المحافظة على مجهود الطلاب وإعطاء كل طالب حقه.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية السودانية 2021

ووفقا للصحف السودانية، فإنه يستطيع طلاب الشهادة الثانوية الاستعلام عن نتيجة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، باتباع الآتي:

- أولا يجب على الطلاب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، واختيار قسم الخدمات الإلكترونية، واختيار نتيجة الشهادة السوادنية، والتي لازالت محجوبة حتى كتابة هذه السطور، لكن بعد إعلانها بشكل رسمي، ستكون متاحة أمام الطلاب.

- ثالثا وفور فتح متصفح النتيجة يقوم فقط الطالب باختيار الولاية التابع لها، ثم يقوم بإدخال الاسم في الخانة المخصصة ورقم الجلوس الخاص بالطالب لعرض نتيجة الشهادة السودانية 2021.