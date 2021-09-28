موعد ظهور نتيجة الثانوية السودانية 2021 وخطوات الاستعلام

خلال الفترة الأخيرة، زادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن موعد ظهور نتيجة الثانوية السودانية 2021، التي تُعتبر المرحلة الفاصلة في حياة الطالب، حتى يتمكن من التخصص في المجال الذي يرغبه.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء والمتابعين من كافة أقطار الوطن العربي، موعد ظهور نتيجة الثانوية السودانية 2021، وفقًا للبيانات المنشورة عبر الموقع الرسمي عبر الإنترنت لوزارة التربية والتعليم والسودانية، وذلك في السطور التالية..

موعد ظهور نتيجة الثانوية السودانية 2021

وبحسب بيانات وزارة التربية والتعليم السودانية، فإن موعد ظهور نتيجة الثانوية السودانية 2021، لم يتم تحديده حتى الآن، حيث تجرى عمليات تصحيح وتجميع الدرجات في كافة الولايات السودانية، مع التأكيد على اقتراب موعد إعلان النتيجة، وسيتم بعدها رفع الكشوف عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية.

وبحسب الوزارة، فإن امتحانات هذا العام، قد واجهت العديد من الأزمات والمشاكل، منها الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من جائحة كورونا، مما دفع المعلمين والمعلمات لبذل الكثير من الجهد وتحري الدقة بهدف المحافظة على مجهود الطلاب وإعطاء كل طالب حقه.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية السودانية 2021

وبحسب المصدر السابق فإن طلاب الشهادة الثانوية السودانية يمكنهم الاستعلام عن نتيجة للعام الدراسي الحالي 2021، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السودانية أو الضغط الرابط المباشر من هنـــا.

- الدخول على قسم الخدمات الالكترونية، واختيار نتيجة الشهادة السوادنية أو الضغط بشكل مباشر من هنـا.

مع العلم أن النتيجة محجوبة حتى كتابة هذه السطور، لكن بعد إعلانها بشكل رسمي خلال أيام، ستكون متاحة للطلاب، وسيكون كل ما على الطالب فعله، هو إدخال الاسم في الخانة المخصصة، ورقم الجلوس الخاص بالطالب، وأخيرا الضغط على عرض النتيجة، لتظهر بعدها بالتفاصيل.