يترقب الكثير من الطلاب في السودان، إعلان نتائج الشهادة السودانية 2021، وازدادت عمليات البحث عبر محرك البحث الشهير «جوجل» بشأن موعد ظهور النتيجة وكيفية الحصول عليها، حتى يتمكن الطالب من التخصص في المجال الذي يرغبه.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» موعد إعلان نتائج الشهادة السودانية 2021 وفقًا لتصريحات لجنة المعلمين السودانية على النحو التالي:

إعلان نتائج الشهادة السودانية 2021

وكانت لجنة المعلمين أكدت في تصريحات اليوم، أنّ إعلان نتيجة الشهادة السودانية ستكون خلال (12) يومًا.

وقال رئيس اللجنة يسن عبد الكريم بحسب تصريحات صحفية، إنّ أعمال مراجعة أوراق الامتحانات ستنتهي اليوم، إذ من المقرر أن تخضع بعد ذلك النتيجة إلى الإدخال في الكمبيوتر للتصنيف، مشيرًا إلى أنّ النتيجة ستُعرض على رئيس الوزراء خلال (10) أيام لإجازتها ومن ثَمّ الإعلان عنها.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، سامي الباقر، عبر الصفحة الرسمية للوزارة، اكتمال عملية تصحيح الشهادة السودانية، عقب عملية المراجعة والرصد، إذ بدأت عمليات تصحيح أوراق الشهادة السودانية في 16 أغسطس الماضي، بمشاركة 6 آلاف معلم.

وقال الباقر، في تصريح صحفي، إنّ عملية تصحيح الشهادة السودانية، اكتملت بنسبة 100%، فيما تُجرى عملية المراجعة والرصد بصورة جيدة، مشيرًا إلى أنّ 400 أستاذ يعملون في عملية المراجعة والرصد التي اكتملت بنسبة 80%، وتوقع إعلان نتائج الشهادة قريبًا.

وأدى 191.287 طالبًا امتحانات الشهادة السودانية في العام 2021، منهم 98.615 طالبة، جرى امتحانهم في 987 مركزًا داخليًا و16 خارجيًا.

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية السودانية الاستعلام عن نتيجة العام الدراسي الحالي 2021، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السودانية من هنـــــــا.

- أو يمكن الدخول على قسم الخدمات الإلكترونية من هنـــــــــا، واختيار نتيجة الشهادة السوادنية.