الأمن يُعيد طفلا ضل الطريق لوالده في القاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من إعادة طفل ضل الطريق بالقاهرة لوالده.

طفل يضل الطريق بالقاهرة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من الخدمات الأمنية المعينة بموقف النقل العام بالمنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة، بالعثور على طفل تائه بداخل الموقف، وبمناقشته تبين أنه مقيم بمحافظة بني سويف رفقة «والدته»، وترك المنزل وحضر إلى القاهرة للتوجه إلى والده المقيم بمنشأة ناصر.

الأمن يتوصل لوالد الطفل

واتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات اللازمة لرعاية الطفل وتواصلت مع والده، والذي حضر وأبدى رغبته في استلام نجله عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته.

كما شكر الأب رجال الشرطة على الجهد المبذول في رعاية نجله.