سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 13-10-2021

يبحث المستثمرون والمقبلون على الزواج وحتى المواطنين عن أسعار الذهب، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة والأسواق المحلية خلال الفترة الحالية، في ظل التذبذب واضطراب ما بين الصعود والانخفاض.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر الحالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 880 و882 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 770 و772 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 660 و662 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6160 و6176 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء، الموافق 13 أكتوبر 2021، في أسواق المال، نحو 890.31 جنيه، 56.68 دولار أمريكي، وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 779.04 جنيه، 49.59 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 667.74 جنيه، 42.51 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكان إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، قال إنّ التذبذب في سعر الذهب دائمًا يكون سببه سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلية.