إجراء 30 عملية وانتهاء قوائم الانتظار في مستشفى رمد شبين الكوم

كشف الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن إجراء 30 عملية كبرى بمستشفى الرمد، من بينها إجراء عمليات زراعة قرنية، وتصحيح حول للكبار والصغار، ومياه بيضاء، ومياه زرقاء، فضلًا عن إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة مجانًا لجميع المواطنين تحت إشراف الدكتور إبراهيم البديوي، مدير مستشفى الرمد بشبين الكوم.

وكيل وزارة الصحة بالمنوفية: ما حدث اليوم ملحمة في حب مصر

وأضاف الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما حدث اليوم ملحمة في حب مصر، في إطار توجيهات الدولة المصرية للقضاء على جميع قوائم الانتظار، مؤكدا أن العمل يتم على قدم وساق في جميع المجالات الطبية لخدمة المواطنين.

المعداوي: إجراء أنواع من عمليات العيون المختلفة في رمد شبين الكوم

من جانبها، أوضحت الدكتورة أماني المعداوي مسؤولة قوائم الانتظار بالطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن الهدف من إنهاء قوائم الانتظار، هو تنفيذ توجيهات الدولة بالحفاظ على المواطنين، مؤكدة إجراء 30 عملية دفعة واحدة في مستشفي الرمد ومن بينها عمليات المياه الزرقاء والمياه البيضاء للعين، وزراعة القرنية، وتصحيح الحول.

وكانت أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، إنهاء قوائم الانتظار في مستشفى رمد شبين الكوم، في إطار مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على قوائم الانتظار، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، للحفاظ على سلامة المواطنين بالمنوفية.