«تعليم المنوفية»: منع دخول الدراجات النارية لأفنية المدارس

تفقد هاني عنتر القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، انتظام العملية التعليمية ببعض مدارس إدارة قويسنا، رافقه خلال الجولة جمال أمين مدير عام الإدارة التعليمية، وشملت الجولة متابعة انتظام اليوم الدراسي بمدرسة الشهيد أحمد صبحي الشعراوي الإعدادية بمصطاي.

عنتر يتابع الحضور والغياب بين العاملين والطلاب بالمنوفية

وتفقد القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، الفصول الدراسية والمعامل والمكتبة المدرسية واطمأن على نسب الحضور والغياب بين العاملين والطلاب والتزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية تفاديا للإصابة بالعدوى.

وفي ذات السياق، تفقد القائم بأعمال مدير المديرية، يرافقه مدير عام الإدارة التعليمية بقويسنا مدرسة اللواء مصطفى الصباحي الإعدادية المشتركة لمتابعة انتظام اليوم الدراسي، مشددا على جميع المعلمين بالفصول بتفعيل استراتيجيات التعليم والتعلم والالتزام بخريطة توزيع المناهج لجميع المراحل التعليمية والأنشطة التعليمية لتحقيق مبدأ العدالة بين الطلاب، موجها بضرورة المتابعة الفنية لجميع المعلمين داخل الفصول .

منع دخول الدراجات النارية لأفنية المدارس

وخلال جولته اليوم، شدد «عنتر»، على الإلتزام بتطبيق الكتاب الدوري الخاص بمنع دخول الدراجات النارية والمركبات لأفنية المدارس والالتزام التام بتحديد مواعيد دخول أولياء الأمور للقاء مديري المدارس مع الالتزام بارتداء الكمامة وتفعيل دور المنسق الصحي ومسئول لجنة الأزمات بالمدرسة .

الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على الطلاب

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على سلامة الطلاب والمدرسين، مشددا على ضرورة ارتداء الجميع الكمامة الطبية .