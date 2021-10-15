محافظة المنوفية تطلب سائقين للعمل.. الشروط والأوراق والمزايا

أعلن مرفق النقل الداخلي التابع لديوان عام محافظة المنوفية، عن حاجته إلى سائقين درجة أولى ودرجة ثانية، بأجور وحوافز ومكافأت مجزية، على أن يقوم الراغبون في التقدم للوظائف بتسليم الأوراق المطلوبة بإدارة المرفق بشارع الشهيد أسامة علام بالبر الشرقي بمدينة شبين الكوم، خلال أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا، عدا يوم الجمعة.

شروط التعيين في وظيفة سائق بمرفق النقل الداخلي بالمنوفية

وأوضح مرفق النقل الداخلي بالمنوفية، عن شروط وظيفة سائق، وهي الحفاظ على نظافه السيارة يوميا، والحفاظ على الحاله الفنية للسيارة، ومسوغات التعيين «شهادة الميلاد، وشهادة الخدمة العسكرية، والمؤهل الدراسي، وكعب عمل، وعدد 6 صور شخصية، وصورة البطاقة، وصورة الرخصة، وصحيفة الحالة الجنائية، وعدد 6 ملفات ورق ومظروف وسط، واستمارة 103 ع.ح، واقرار حالة اجتماعية، ونموذج 111 تأمين صحي من اللجنة الطبية».

مميزات وظيفية سائق في مرفق النقل الداخلي بمحافظة المنوفية

وأكد مرفق النقل الداخلي بمحافظة المنوفية، أن وظيفة سائق من الدرجة الأولى والثانية، لها عدد من المميزات الهامة التي تم الإعلان عنها من خلال إعلان وظائف السائقين، وشملت المزايا الوظيفية، حصول السائق على راتب ثابت، وحوافز مجزية، ومكافأت لأعلى إيراد يومي، وكذلك مكافأت شهرية من خلال مسابقات مستمرة .

علي صعيد متصل، وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لرفع كفاءة مشروع النقل الجماعي في المنوفية وتطويره بحيث يتم تحقيق أكبر استفادة وربح من المشروع، ويشرف محمد موسى نائب محافظ المنوفية على مشروع المرفق .