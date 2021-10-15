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اليوم آخر موعد للتقديم في مسابقة شركة مياه المنوفية.. تعرف على الوظائف

كتب:

إبراهيم الديهي
09:44 ص | الجمعة 15 أكتوبر 2021
المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياة الشرب بالمنوفية

المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياة الشرب بالمنوفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، أن اليوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر لعام 2021، آخر موعد لتلقي الطلبات في مسابقة شركة مياه الشرب بالمنوفية، والتي تم الإعلان عنها في الإعلان رقم 1 للعام الحالي على الموقع الرسمي للشركة، ويتم التقديم في وظائف شركة المياه والصرف الصحي بالمنوفية من خلال الرابط التالي  (http://mcww.com.eg ) .

أماكن العمل في مسابقة شركة مياه الشرب بالمنوفية 

وأُعلن في وقت سابق عن وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، لشغل بعض الوظائف الشاغرة طبقا لخطة العمالة بالشركة للعمل بنظام الورادي بإدارة الشركة وفروعها المختلفة ومحطات المياه والمعالجة بالأماكن التالية «الطرانه بمركز السادات، وطليا وشما المرشحة بأشمون، ومعالجة دناصور، وكفر السنابسه، والغوري، والدبايبه، والماى، وقويسنا الصناعية، وتلا المرشحه  ميت أبو الكوم».

وظائف مهندسين وكميائيين بشركة مياه الشرب في المنوفية 

وأوضحت، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية،  تحتاج إلى التخصصات التالية: «فئة مهندسين، وتشمل مهندس صيانه ميكانيكية، ومهندس صيانه كهربائية، ومهندس تكنولوجيا معلومات، ومهندس مشروعات مدني وعمارة، كما تشمل الوظائف، وظيفية كيميائي حاصل علي بكالوريوس علوم تخصص كمياء، وكمياء ونبات، وكمياء وحيوان، وكمياء وميكروبيولوجي».

وظائف حرفيين وسائقين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية 

كما تشمل مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، وظائف «حرفي، تبريد وتكييف، لف مواتير، سائق درجة ثالثة، ودرجة أولي وثانية مركبات ثقيلة، ووظيفة عامل بنوعيها، حفر وتسليك، وخدمات معاونة»، علي أن لايزيد السن وقت التقديم لجميع الوظائف عن 30 عاما.

وأكدت شركة مياه الشرب بالمنوفية في إعلان الوظائف، أنه يجوز للشركة وفقا للائحة أن تكلف العامل بالعمل في إحدى محطات المياه والصرف الصحي والشبكات بدائرة المحافظة حسب حالة العمل .

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