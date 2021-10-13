«صحة المنوفية»: 630 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا

كشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، ارتفاع أعداد المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا في المحافظة إلى 630 ألف شخص، في 44 مركزاً طبياً، بخلاف النقاط المتنقلة في مراكز الشباب والجامعات والجهات الحكومية والمدراس، موضحاً أن المراكز المتنقلة تقوم بدور هام جداً في تطعيم جميع المواطنين، حفاظاً على حياتهم وحياة أسرهم.

افتتاح مراكز جديدة للتطعيم بلقاح كورونا في المنوفية

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أنه يتم العمل علي افتتاح عدد من مراكز اللقاح الثابته الجديدة في حميع مراكز ومدن المحافظة لزيادة أعداد المتلقيين للقاح في ظل توجيهات الدولة بضرورة تطعيم الجميع للحد من انتشار الفيروس، مشددا هي أن اللقاحات آمنة علي صحة المواطنين.

حملات مكثفة على المحال التجارية لضبط الأسواق

على صعيد مختلف، أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، استمرار الحملات المكبرة علي المحال التجارية والشوادر لضبط الأسواق خاصة قبل ايام قليلة من المولد النبوي، واحتفال المواطنين بشراء علب حلاوة المولد، موضحاً أن الحملات المكثفة تتم بالتعاون بين العديد من الجهات الحكومية.

وأضاف المصدر أن الحملات أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من حلوى المولد الفاسدة في مركزي تلا وشبين الكوم، كما تم ضبط كميات من الحلوى غير صالحة للاستخدام وماهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محاضر بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات حول الواقعة.