حظك اليوم برج السرطان الجمعة 15-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان لديه شخصية غامضة، لا يمكن له أن يقوم بالبوح عن أسراره الشخصية والخاصة به للأشخاص المحيطين به، مهما كانت درجة قربه منهم، وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر في منزل المدخرات يساعدك على تنمية أعمالك ووضعك المالي، وقد تشعر اليوم بأمل في المستقبل وترى البعيد قريبا.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

الوضع الفلكي يمنحك اليوم طاقة عاطفية تساعدك على الاقتراب بلطف ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.