استقبال العزاء في أسقف المحلة بكاتدرائية السيدة العذراء السبت المقبل

أعلنت كاتدرائية السيدة العذراء بالمحله الكبرى، في بيان لها اليوم، استقبال المعزيين في وفاة الأنبا «كاراس»، أسقف المحلة وتوابعها يوم السبت المقبل 16 أكتوبر بداية من الساعة الخامسة بدار المناسبات داخل الكنيسة .

كاتدرائية العذراء تحدد السبت لتلقي العزاء في وفاة الأنبا كاراس

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية أعلنت تحت إشراف قداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية تجهيز صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، الساعة الثانية عشرة منتصف ظهر غد الجمعة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة .

تجنيز أسقف المحلة غدا الجمعة بكاتدرائية العباسية

وأشارت الكنيسة في بيان صادر عنها: «توفي الأب الأسقف الجليل الأنبا كاراس، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر ناهز 63 سنة بعد أن قضى في حياة الرهبنة 38 سنة منها ثماني سنوات أسقفًا عامًا لإيبارشية المحلة الكبرى» .

وتابع البيان: «وودع قداسة البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الحبر الجليل والأسقف المبارك نيافة الأنبا كاراس الذي غادر عالمنا الفاني وانطلقت روحه إلى فردوس النعيم، تاركًا وراءه رصيدًا زاخرًا من الخدمة الباذلة، والعمل الرعوي الأمين».

وأشار نص البيان إلى تمتع نيافته بقلب نقي وبساطة في كافة معاملاته، فربح بهما محبة الجميع، وجذبت كلماته قلوب أبنائه فكان لها تأثير واضح في نفوس الكثيرين.

الكنيسة تقدم العزاء لمجمع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى

كما قدمت الكنيسة المصرية خالص العزاء لمجمع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى وشعبها وأسرته المباركة وكل أبنائه ومحبيه.