بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس صلوات تجنيز الأنبا كاراس أسقف المحلة

ترأس تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم الجمعة، صلوات تجنيز الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بمشاركة من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وسط اتخاذ إجراءات احترازية مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

مراسم دفن الأنبا كاراس أسقف المحلة

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه عقب صلوات تجنيز الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، سيتجه بعد ذلك الجثمان إلى محافظة قنا، حيث سيوارى الثرى في دير الملاك ميخائيل بإيبارشية نقادة وقوص للأقباط الأرثوذكس، إذ جرى إقامة مدفن خاص للأسقف هناك، ومن المقرر أن تقام مراسم الدفن في الثامنة من مساء اليوم الجمعة.

وتوفي الأنبا كاراس أسقف المحلة، يوم الأربعاء الماضي، بعد صراع قصير مع المرض أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد في منتصف الشهر الماضي، عن عمر بلغ 63 سنة بعد أن قضى في حياة الرهبنة 38 سنة منها ثماني سنوات أسقفًا عامًا لإيبارشية المحلة الكبرى.

من هو الأنبا كاراس أسقف المحلة؟

والأنبا كاراس، أسقف المحلة، وُلِد يوم 10 ديسمبر 1958 في قرية الجزائر بمركز سمالوط في محافظة المنيا، ودخل دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون عام 1981 وترهب فيه باسم الراهب متياس الصموئيلي في 1983، وانتقل إلى دير العذراء (المحرق) عام 1989 وهناك أخذ اسم "الراهب سارافيم المحرقي".

وحصل الأنبا كاراس، على البكالوريوس العلوم اللاهوتية والماجستير في تاريخ الكنيسة من معهد الدراسات القبطية، وصار وكيلًا عامًّا لإيبارشية نقادة وقوص منذ عام 1991 حتى 2013، حيث سيم أسقفًا عامًّا بيد البابا تواضروس الثاني في 16 نوفمبر 2013 وتولى الإشراف على إيبارشية المحلة الكبرى، وتولى مسؤولية مقرر مساعد لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس ومقرر لجنة إدارة الأزمات المتفرعة منها.

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