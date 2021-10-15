حقيقة إزالة السواقي بمحافظة الفيوم.. رفع مؤقت لتطوير المنطقة

أزمة كبرى شهدتها محافظة الفيوم خلال الآونة الأخيرة، بعد اختفاء السواقي من الميدان فجأة، وعدم عودتها مرة أخرى وتكسير مكانها، حيث اعتقد أهالي المحافظة أنّه جرى إزالة السواقي ولن تعود مرة أخرى، وشنّ الكثيرون حملات هجوم على الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واتهموه بتشويه المحافظة وتدمير السواقي، وإزالة رمز محافظة الفيوم الذي اشتهرت به خلال فترة طويلة من الزمن، لدرجة أنّها أصبحت شعار الإقليم، مُطالبين بإعادة السواقي مرة أخرى، فيما نفى الدكتور أحمد الأنصاري تلك الشائعات جملةً وتفصيلاً، كاشفاً أسرار اختفاءها.

محافظ الفيوم يكشف حقيقة إزالة السواقي

وكشف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في بيان رسمي، حقيقة إزالة السواقي، قائلاً إنّ هذا الخبر عارٍ تماما من الصحة، موضحا أنّ السواقي أهم المعالم السياحية التي تمثل قيمة حضارية وتاريخية للمحافظة، مُشددا على أنّها لن يتم إزالتها أو المساس بها.

تفاصيل إزالة السواقي بمحافظة الفيوم

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنّه تم رفع السواقي من الميدان بصورة مؤقتة، لحين الانتهاء من التطوير الذي تشهده المنطقة، وذلك حفاظا عليها، إلى جانب ترميمها بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثي التي كانت عليه، فضلاً عن إنشاء عدد من الخدمات من مطاعم وبازارات سياحية لخدمة رواد المنطقة، لتصبح بذلك مقصداً حضاريا للزوار.

بازارات ومطاعم في تطوير السواقي بالفيوم

ويشمل تطوير منطقة السواقي، إنشاء ممشى سياحي مطل على مسار مائي متدرج، و8 بازارات لعرض المصنوعات اليدوية التي تشتهر بها المحافظة مثل الفخار والخزف، مع إنشاء ساحة نصب تذكاري للشهداء، وممر مشاه مطل على بحر يوسف مباشرة، ومسرح مكشوف مطل على السواقي، ومقاعد مفتوحة وبرجولات ومسطحات خضراء، وأخيرا 16 مطعما وكافيتريا.

فرص عمل للشباب في سواقي الفيوم

وأشار الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، أنّ التطوير الجديد لميدان السواقي بالفيوم، سيوفر الكثير من المساحات الخضراء بالمجان ليستمتع المواطنين بها، كما أنّه يدر عائداً اقتصاديا للمحافظة يستخدم في تطويرها وحل مشكلاتها، وأخيرا سيتم توفير عشرات الفرص للشباب في الكافيهات والمطاعم التي يجرى إنشائها والبلاغ عددها 16، مُبينا أنّ نسبة الأعمال في تطوير ميدان السواقي تجاوزت 60% حتى الآن.