قصة مسن «أمي» كتب القرآن كاملا بلغتين.. المرض قربه إلى الله

لم يكن يعرف عن القراءة والكتابة شيئًا سوى توقيع اسمه في دفتر الحضور والانصراف قبل خروجه للمعاش، وحفظه لصغار السور من القرآن الكريم حتى يستخدمها في صلواته، حتى اشتد عليه المرض فقرر الاستعانة بعلماء من الأزهر الشريف وقراء لحفظ القرآن الكريم وكتابته.

أزمة صحية ألمت به عام 2011 دفعته لحفظ القرآن

الحاج عبدالله علي أبو الغيط، البالغ من العمر 66 عامًا، والمقيم بقرية الصوة التابعة لمركز ومدينة أبو حماد جنوب محافظة الشرقية، يحكي لـ«الوطن» قصته مع حفظ القرآن الكريم، بأنه كان لا يعرف القراءة والكتابة، إلى أن تعرض لأزمة صحية شديدة عام 2011 ونصحه وقتها الطبيب المعالج بحفظ القرآن بنية الشفاء من الداء.

وبدأ كلام الطبيب يراود ذهنه في الإقبال على هذه الخطوة إلا أن العقبة أمام الشيخ المسن أنه لا يستطيع القراءة والكتابة، حتى قرر عرض الأمر على أحد علماء الأزهر ليجد له حلا أو يساعده في تجاوز هذه العقبة فذهب إلى الشيخ عبدالله الجندي وكيل عام الامتحانات بالأزهر الشريف بالشرقية لمساعدته في حفظ القرآن.

كتابة القرآن كانت الوسيلة الأسرع لحفظه

وما كان من الشيخ «الجندي» إلا الاستجابة على الفور لطلب الشيخ المسن وأخذ على عاتقه تعليمه القرآن الكريم تطوعًا ولوجه الله، فكان يحضر الشيخ الجندي إلى منزله في الصباح قبل مواعيد عمله الرسمية، «كان الشيخ الجندي بارك الله فيه يتلو عليّ ربع من القرآن مرة ومرتين وثلاثة بداية من سورة البقرة»، ومع هذه المحاولات من قبل الشيخ المعلم واجه المسن صعوبة في الحفظ حتى نصح الشيخ الجندي بكتابة القرآن وقراءته لكي يتمكن من الحفظ.

وأشار «أبو الغيط»، إلى أنه استمر نحو ما يقرب من 4 سنوات حتى حفظ وكتب إلى الجزء السادس والعشرين بداية من سورة البقرة، وكان يسمع ما حفظه للشيخ «الجندي» ويراجع معه ما كتبه، «كتبت القرآن الكريم كاملًا 3 نسخ بالخط العثماني وساعدني في ذلك تجهيزي لاسطنبات صنعها صنايعي لي لمساعدتي في رسم علامة الحزب والآية والجزء وبداية السورة والهوامش».

يكتب النسخة الرابعة للمصحف باللغتين العربية والإنجليزية

يكمل الرجل المسن، أنه بدأ في أول عام 2021 في كتابة النسخة الرابعة للمصحف باللغتين العربية والإنجليزية، وأن الآيات العربية يراجعها معه الشيخ محمد السيد دهشان قارئ القرآن الكريم ويصححها له، والآيات الإنجليزية يراجعها معه حسن عبدالله داوود موجه اللغة الإنجليزية ويقوم بالتوقيع على ما كتبته أن اللغة صحيحة، مستعينًا بمصحف مترجم باللغة الإنجليزية من المدينة المنورة يكتب منه.

ووجه «أبو الغيط» رسالة نصح للجميع، قائلًا «اللي عاوز شفاء ونقاء قلبه وبياض وجهه عليه بالقرآن، القرآن فيه كل شيء أنا من وقت ما خرجت على المعاش ماخدتش برشامة اسبرين واحدة حتى الآن، أنت عاوز تبقى مهندس أو دكتور عليك بالقرآن، كل واحد عنده فراغ عليه بحفظ القرآن».