أسماء الناجحين في مسابقة السائقين والعمال بشركة الصرف بالقاهرة

أعلنت شركة الصرف الصحي في القاهرة الكبرى، قبل قليل، عن أسماء المقبولين في مسابقة وظائف السائقين وعمال تشغيل مساعد، وعددهم نحو 200 سائق وعامل للسائقين، وتنشر «الوطن» أسماء المقبولين والأوراق المطلوبة للعمل بنظام التعاقد من قبل شركة الصرف الصحي وهي:

الأوراق المطلوبة للناجحين في مسابقة الصرف الصحي بالقاهرة

- أصل المؤهل

- أصل شهادة الميلاد

- صورة البطاقه الشخصيه والأصل للاطلاع عليها

- أصل استمارة الكشف الطبي

- أصل الفيش الجنائي باسم شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى

- أصل الطابعة التأمينية

- أصل الموقف من التجنيد (ساري)

- برنت التأمين

- استمارة 103 ع. ح.

-عدد 2 صورة شخصية

- 4 جنيه دمغة

وأكدت شركة الصرف الصحي ان مسوغات التعيين المطلوبة للتعاقد تقدم خلال 15 يوماً، بدءاً من يوم السبت المقبل بشركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، وعلى كل الموجودين في كشوف المقبولين لشروط الإعلان رقم 1 لسنة 2021 في وظيفة سائق وعامل تشغيل مساعد بسرعة التقدم بالاوراق المطلوبة.

آخر موعد لتطعيم العاملين بالصرف الصحي

من ناحية أخرى، أعلنت شركة الصرف الصحي في القاهرة برئاسة المهندس عادل حسن، رئيس الشركة، إتاحة تطعيم فيروس كورونا داخل الشركة أو المراكز الطبية التى تتيحها وزارةالصحة، وعلى العاملين سرعة الحصول على اللقاح حرصاً على صحة جميع العاملين ووقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا، والحفاظ على حسن سير وانتظام العمل.

وقررت شركة الصرف بالقاهرة أن آخر موعد لدخول أي فرد من العاملين لجميع مواقع الشركة أو منشأة حكومية بدون تطعيم، هو الأول من ديسمبر 2021، ومن يأخذ اللقاح قبل هذا التاريخ، عليه الالتزام بتقديم تحليل بي سي آر كل 3 أيام، طبقاً للتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء.

كما تواصل شركة الصرف الصحي بالقاهرة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء وتجهيز المعدات للتعامل مع الأمطار من خلال التطهير ونشر سيارات الشفط