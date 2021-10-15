إزالة 49 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بملوي.. وإحالة المخالفين للنيابة

تابع اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، جهود الوحدات القروية والأحياء في تنظيم حملات النظافة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة والمتابعة الميدانية للتعدي على أراضي أملاك الدولة وإزالة مخالفات البناء بالمركز والمدينة.

إزالة تعديات على 1211 متر زراعات وأملاك دولة

شُنت حملات مكثفة في مركز ومدينة ملوي بقيادة إكرام محمود نائب رئيس مركز ملوي، في إطار الموجة الـ18 لإزالة التعديات بالبناء على أراضي أملاك الدولة، بمجلس قروي المعصرة بحضور مؤمن صلاح رئيس القرية وبالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، والجهات المعنية، وأسفرت الحملة عن إزالة 49 حالة بمساحة 1211 مترًا، وذلك بهدف القضاء على كل أشكال التعديات بالبناء المخالف والزراعة على أراضي أملاك الدولة وتطبيق أحكام القانون على المخالفين.

تمهيد طريق مصر - أسون الزراعي بملوي

وأشرفَ هشام الضوي، نائب رئيس مركز ملوي، على رفع المخلفات وتمهيد طريق مصر - أسوان، بنطاق مجلس قروي نواى والروضة وقلندول، حيث تم رفع المخلفات والقمامة من جانبي الطريق ونقلها للمقلب الرئيسي بالظهير الصحراوي.

وتابعت الوحدة المحلية لمجلس قروي إبشادات أعمال صيانة أعمدة الإنارة استعدادًا لفصل الشتاء، وكذلك أعمال تركيب المحولات بنطاق الوحدة المحلية، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، كما تم رفع كافة المخلفات من نقاط التجميع ونقلها إلى الظهير الصحراوي.

ونظمت الوحدة المحلية لمجلس قروي تندة، حملة نظافة مكبرة لرفع كل المخلفات بنطاق الوحدة المحلية، وتابع صالح خيري رئيس القرية أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة وتركيب الكشافات واللمبات بالشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الوحدة المحلية، كما تم عمل حملة مرورية لمتابعة أعمال البناء المخالف وإزالة الإشغالات بنطاق الوحدة المحلية والتعامل مع المخالفات بكل حزم وشدة، وخلال المرور تمت إزالة 8 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة.