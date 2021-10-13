إزالة 144 تعديا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ 18 لإزالة التعديات التي بدأت، أول أمس، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

محافظ بني سويف يناقش تقرير أملاك الدولة بشأن حملات الإزالة

وناقش محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، التقرير الذي أعده أحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى إزالة 188 حالة تعدٍ، حيث تم أمس إزالة 53 حالة تعدٍ، على أراضي ولاية الري وحماية النيل، بمساحة 8726 مترا، ليصل بذلك إجمالي ما تم إزالته على مدار يومين إلى 144 حالة منذ انطلاق حملات المرحلة الثانية في 11 أكتوبر الجاري وحتى صباح اليوم، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات بمراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

أملاك بني سويف: حملات الإزالة تتم على 3 مراحل

وأكد مدير عام الأملاك ببني سويف أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر: «سبتمبر، وأكتوبر، ونوفمبر»، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 13 سبتمبر الماضي حتى 3 أكتوبر الجاري، تلتها المرحلة الثانية والتي بدأت أول أمس الاثنين وتستمر حتى 29 أكتوبر الجاري، فيما تنطلق المرحلة الثالثة من 6 إلى 26 نوفمير2021، وذلك في ظل متابعة يومية من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لغرفة العمليات تحت إشراف السكرتير العام.