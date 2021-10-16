سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 16-10-2021

يعتبر الذهب أحد أهم السلع التي يمكن الاستثمار فيها بوصفه الاستثمار الآمن في الوقت الحالي وفق الخبراء، وعليه يبحث المستثمرون والمقبلون على الزواج عن أسعار الذهب، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة والأسواق المحلية خلال الفترة الحالية، في ظل التذبذب واضطراب ما بين الصعود والانخفاض.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا، وفقًا للأسعار التي وردت في بداية تعاملات اليوم السبت، الموافق 16 أكتوبر الحالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 895 إلى 897، بعدما تراوح أمس بين 880 و882 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 783 و785 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 671 و663 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6264 و6280 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت، الموافق 16 أكتوبر 2021، في أسواق المال، نحو 907.33 جنيه، 57.72 دولار أمريكي، وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 793.93 جنيه، 50.51 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو680.51 جنيه، 43.29 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكان إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، قال إنّ التذبذب في سعر الذهب دائمًا يكون سببه سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلية.