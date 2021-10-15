أخبار أسوان.. ضبط 3 أطنان من حجارة خام الذهب وكمية من المخدرات

شهدت مواقع البحث على الانترنت زيادة معدلات البحث عن أخبار أسوان، وكان أهم ما جاء في أخبارها هو تمكن رجال مديرية أمن أسوان من ضبط سيارة محملة بـ50 جوالا من حجارة الكوارتز التي يستخلص منها خام الذهب زنة 3 أطنان بمنطقة الصداقة القديمة التابعة لحي شرق مدينة اسوان.

ضبط أسلحة نارية

وبحسب ما جاء في نشرة مديرية أمن أسوان، تم ضبط متهمين بحوزتهم كمية من البانجو تزن 3 كيلو جرام و100 جرام من مخدر الحشيش وقطعتي سلاح، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 516 حكما قضائيا متنوعا.

القضايا التموينية بمركز أسوان

كما تم ضبط 28 قضية تموينية بينها قضية بدالين تموين، و 4 قضايا مخالفات مخابز بلدية، و3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و10 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و 10 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 531 مخالفة مرورية شملت التصالح الفوري في 94 مخالفة، وتحرير 146 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 55 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 42 حالة مسببات الحوادث، وتحرير 73 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 115 مخالفة متنوعة، و4 توك توك حجز إداري بناء علي قرار المحافظ.

قيادة تحت تأثير المخدر

في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان، دائرة مركز شرطة أسوان وأسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابيتين لتعاطي مخدر حشيش وبانجو.