نجاح عملية تركيب فلتر بالوريد لمريضة لأول مرة في مستشفى السنبلاوين

في إطار سعي مديرية الصحة بالدقهلية ووزارة الصحة على توفير الخدمات والجراحات الطبية الدقيقة بكافة التخصصات بمستشفياتها المركزية والعامة، نجح فريق طبي بمستشفى السنبلاوين العام بمحافظة الدقهلية لأول مرة، في تركيب فلتر بالوريد الأجوف لمريضة تبلغ من العمر 52 عاما تعاني من جلطة حادة بالوريد الفخذي الأيمن.

وجاءت العملية بعد ساعات من نجاح فريق طبي بمستشفى بلقاس المركزي في استئصال ورم حميد بالكبد لسيدة تبلغ من العمر 30 عاما، وحالتها العامة مستقرة، وذلك استكمالا لدور صحة الدقهلية في تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين المترددين على المستشفيات.

نجاح عملية تركيب فلتر بالوريد الأجوف السفلي

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن فريقا طبيا بمستشفى السنبلاوين العام نجح في إجراء عملية تركيب فلتر بالوريد الأجوف السفلي لمريضة تبلغ من العمر 52 عامًا كانت تعاني من نزيف حاد بالمخ وجلطة حادة بالوريد الفخذي الأيمن.

مكي يوجه الشكر للفريق الطبي

وأضاف «مكي»، في تصريح صحفي، أنه نظرًا لعدم إمكانية علاج الحالة بأدوية السيولة التي ستزيد من النزيف مما يسبب خطرا بتشكل جلطة رئوية ويهدد حياتها لذا قرر الفريق الطبي تركيب فلتر في الوريد الأجوف السفلي لمنع انتقال التجلطات من الساقين أو الحوض إلى الرئتين أو القلب وهذه العملية تعد الأولى من نوعها التي تجرى بمستشفى السنبلاوين العام.

وتقدم «مكي» بالشكر لإدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريضية والأطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح ووجه الشكر للطاقم الطبي تحت إشراف الدكتور حسام رشدي، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة ورئيس وحدة جراحة الأوعية الدموية بمستشفى السنبلاوين، والدكتور محمد عبد العزيز أخصائي جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى، والدكتور خالد البلتاجي أخصائي جراحة الأوعية الدموية.