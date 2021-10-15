تعرف على سبب رفض «منة شلبي» التصوير على ريد كاربت مهرجان الجونة

بدأت منذ قليل الريد كاربت الخاصة بالفيلم المغربي «علي صوتك» الذي ينطلق عرضه في أول أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة لعام 2021، وحضر للعرض عدد كبير من الفنانين كان من بينهم يسرا وليلى علوي، وأيضا الفنانة منة شلبي التي أغضبت البعض.

منة شلبي ترفض التصوير على ريد كاربت مهرجان الجونة

وبمجرد وصول الفنانة منة شلبي إلى الريد كاربت الخاصة بمهرجان الجونة، رفضت الوقوف للمصورين الصحفيين لالتقاط صور خاصة بها وأيضا رفضت التسجيل مع القنوات الفضائية.

وأفادت مصادر مقربة من الفنانة منة شلبي، لـ«الوطن»، بأن الفنانة لم تكن تمتلك الوقت للوقوف كثيرا على الريد كاربت وذلك لأنها كانت تريد مشاهدة الفيلم لأنها عضو لجنة تحكيم في مهرجان الجونة السينمائي وتحتاج إلى مشاهدة الأفلام وتقييمها.

افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

يذكر أن افتتاح مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الخامسة لعام 2021 قد انطلقت فعالياته مساء أمس الخميس من مدينة الجونة بحضور عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا وليلى علوي ونجلاء بدر وسمية الخشاب ودرة وريهام عبد الغفور وجميلة عوض وجومانا مراد ومي سليم وميس حمدان.

وكان هناك أيضا حضور لافت للفنانين الرجال ومنهم شريف منير وأحمد السقا وآسر ياسين وأشرف عبد الباقي وأكرم حسني وعدد آخر من الفنانين.

وخلال حفل الافتتاح، تم تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي بحضور عائلته بالكامل وتم تسليمها له من قبل الفنانة هند صبري، كما قدم أغنية الافتتاح الفنان محمد رمضان بمشاركة ريد وان وهي أغنية بعنوان جو البنات.