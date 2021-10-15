الخميس 21 أكتوبر عطلة رسمية في البنوك

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، الخميس المقبل، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

استئناف العمل بالبنوك

وأكد البنك المركزي في بيان له، استئناف العمل في البنوك العاملة بالسوق المصري بداية من صباح الأحد 24 أكتوبر الجاري.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بأن يكون الخميس 21 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات بدلا من الثلاثاء 19 أكتوبر، بمناسبة المولد النبوى الشريف.

موعد المولد النبوي الشريف

وأعلنت هيئة البحوث الفلكية، أن المولد النبوي الشريف 2021م، يوم الاثنين 18 أكتوبر المقبل، والذي يوافق 12 من ربيع الأول 1443هـ.

إجازة المولد النبوي الشريف

ووفقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، يعتبر يوم المولد النبوي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع العام والخاص، ويتم ترحيل أي إجازة رسمية تكون خلال منتصف أيام الأسبوع إلى يوم الخميس التالي.

ويرتبط الاحتفال بالمولد النبوي بطقوس معينة عند المصريين، وتتمثل في شراء الحمصية، والسودانية، وعرائس المولود، والسمسمية، والأحصنة للأطفال.

ويعتبر الاحتفال بالمولد النبوي من أفضل الأعمال التي تقربنا إلى الله بحسب فتاوى دار الإفتاء المصرية، والتي قالت خلالها: «الاحتفالُ بِمولدِ النَّبي صلَّ الله عليه وآله وسلم مِن أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنه تعبير عن الفرح والحب للنبي صلَّ الله عليه وآله وسلم، والذي هو أصل من أصول الإيمان؛ فقد صح عنه أنه صلّّ الله عليه وآله وسلم قال: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن والِدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعِينَ» رواه البخاري، كما أنه صلَّ الله عليه وآله وسلم، سنَّ لنا الشُكرِ لله تعالى على مِيلاده الشريف.