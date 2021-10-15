اعتماد 4 منشآت طب أسرة جديدة ببورسعيد لاجتيازها المعايير الدولية

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اعتماد 4 مراكز ووحدات طب أسرة جديدة تابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، وحصولها على درجة الاعتماد القومي المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا، طبقًا للمعايير المحدثة لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية لاعتماد مراكز ووحدات الرعاية الأولية GAHAR 2021.

السبكي: حصول المنشآت الطبية على الاعتماد يعني مطابقتها للمعايير العالمية

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تم اعتماد 3 مراكز طب أسرة وهي (القابوطي، بحرالبقر القديمة، العلاج الطبيعي)، إضافة إلى وحدة طب أسرة (الصفوة) ببورسعيد، وذلك لاجتيازهم المعايير القومية لجودة الخدمات الصحية، والتي تضاهي أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

السبكي يهنئ العاملين بمنشآت طب الأسرة لحصولها على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية

وأضاف السبكي، أن اجتياز مراكز ووحدات طب الأسرة الأربع المعايير القومية لجودة الخدمات الصحية والوصول إلى درجة الاعتماد القومي المعترف بها دوليًا، يعني مطابقتها لمعايير اعتماد المنشآت الصحية الدولية من الاشتراطات الأساسية، ومتطلبات السلامة الوطنية، والمتطلبات الأساسية للجودة، والدليل التشغيلي للمنشأة، ومعايير سلامة وأمان المريض، والتي تضمن الرعاية الصحية المتكاملة والمميزة التي ترتكز على المريض طبقًا للمعايير العالمية المعتمدة، وتؤسس للثقافة المستدامة للسلامة ومنهجية التحسين المستمر، كما تدعم برنامج رفع كفاءة التشغيل وجودة مخرجات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بالمنشآت، ومواكبتها للتطورات المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية عالميًا.

السبكي: الجودة هي حجر الزاوية لضمان توفير خدمات علاجية بجودة عالمية.. وركيزة أساسية في ضمان الرعاية الصحية الآمنة للمرضى

ولفت السبكي إلى جهود هيئة الرعاية الصحية المبذولة والمتواصلة في تعزيز قدرات المنشآت الطبية لتأهيلها وحصولها على درجة الاعتماد والجودة، متابعًا: «هدفنا تأمين المنتفع وسلامته والحصول على الخدمة بمنشآت مطابقة للمعايير العالمية»، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يوجه بتوفير الخدمات الصحية للمنتفع بأعلى معايير الجودة التي تحقق الرضاء الكامل عنها من جانب المنتفع، مشيرًا إلى أن الجودة حجر الزاوية لتوفير خدمات علاجية بجودة عالمية.

السبكي: اعتماد المنشآت الطبية إنجاز جديد يقود لمزيد من الانجازات

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن حصول المنشآت الطبية للهيئة على الاعتماد هو تاريخ جديد لجودة الخدمات الصحية الحكومية بمجهودات العاملين في هيئة الرعاية الصحية وإدارتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، وإنجاز جديد يقود لمزيد من الانجازات، وخطوات واثقة نحو تحقيق حلم المصريين في خدمة طبية تليق بهم، مقدمًا تحية شكر وتقدير والتهنئة للعاملين بمراكز ووحدات طب الأسرة التي تم اعتمادها، لحصولهم على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لمدة ثلاث سنوات، مثمنًا كل الجهود المبذولة للوصول لهذا الإنجاز، وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بالمنشآت الصحية للهيئة طبقًا لمعايير الجودة وسلامة المريض، وذلك تماشيًا مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

جدير بالذكر، أنه وفقًا لهذا الاعتماد يكون هناك 10 منشآت طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في بورسعيد، تجتاز المعايير القومية لجودة الخدمات الصحية، ويتم اعتمادها من قِبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية طبقًا للنسخة المحدثة والمعتمدة دوليًا من منظمة «الإسكوا»، وكأول منشآت في القطاع الحكومي بمصر تجتاز معايير الجودة القومية المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، حيث شملت المنشآت التي تم اعتمادها، (مستشفى النصر التخصصي للأطفال)، بالإضافة إلى مراكز ووحدات طب أسرة (شرق النوادي، أم خلف، علي بن أبي طالب، سهل الطينة، الحي الإماراتي، القابوطي، بحرالبقر القديمة، العلاج الطبيعي، الصفوة) ببورسعيد.