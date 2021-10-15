10 فنانين راحلين على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة «صور تخيلية»

بدأت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الخامسة، وقد غاب العديد من نجوم الفن عن الاحتفال، لأنهم رحلوا عن عالمنا، من بينهم من كان مشاركا بفعاليات المهرجان بدوراته السابقة، ومنهم من لم يشارك بفعاليات المهرجان من قبل، ولكن كان لغيابهم أثر كبير لدى محبيهم ومعجبيهم.

ونشر مصمم الجرافيك محمد جابر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورا تخيلية لنجوم رحلوا عن دنيانا على السجادة الحمراء، وكان من بينهم محمود الجندي، نور الشريف، أحمد راتب، أحمد ذكي، خالد صالح، محمود عبد العزيز، ورجاء الجداوي، يوسف شعبان، دلال عبد العزيز، سمير غانم الذين رحلوا عن عالمنا مؤخرا وتغيب بناتهم عن المشاركة حدادا على ارواحهم.

ونشر جابر، صورة هؤلاء النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، بدورته الخامسة، معلقا: «مش ناسيكم، تكريما لبعض من أكبر نجوم السينما في الوطن العربي، رحمة الله عليهم جميعا، انتظروا نجوم الزمن الجميل في حفل الختام».

انهيار نجوم الجونة أثناء تكريم دلال عبد العزيز وسمير غانم

وانهمرت دموع الحاضرين المشاركين بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الخامسة، أثناء عرض الفيديو الخاص للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وزوجها الفنان الراحل سمير غانم، الذي تضمن أعمالهما بالحفل الافتتاحي، ونتج عنه بكاء النجمة لبلبة أثناء عرضها لفيديو سقوطها على المسرح وعدم تمالك أعصابها من كثرة البكاء.

وكرَّم المهرجان العام الماضي أيضا النجوم الذين غابوا عن عالمنا، وكان أبرزهم النجم الكبير فؤاد المهندس، وشويكار ورجاء الجداوي وحسن حسني.

يذكر أن الجرافيك الشهير محمد جابر، يعرف عنه تألقه بتذكير الجمهور بالغائبين، ودائما يبتكر تصميمات لنجوم الفن وتجميعهم مع ذويهم مثلما فعل بصور فرح أحمد خالد صالح وصمم صورا له برفقة والده الراحل خالد صالح، وأيضا يصمم جرافيك خاصا لنجوم حاضرين ويقدمهم أبطالا لأفلام قديمة وشخصيات رحلت، بالإضافة لتصميمه جرافيك فريدا من نوعه حينما صمم لكل نجم لو لعب شخصية رئيس ماذا سوف يكون اللوك الخاص به، وكان أبرزهم يوسف شعبان بشخصية الرئيس صدام حسين وأشرف عبد الباقي بدور شخصية الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما، وعمرو واكد بشخصية الرئيس الأمريكي الأسبق إبراهام لينكولن، وحسين الشربيني بشخصية الرئيس الراحل دونالد ترامب والراحلة سناء جميل بشخصية ملكة إنجلترا إليزابيث.

يذكر أن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، بدأت منذ أمس 14 أكتوبر وتستمر حتى 22 أكتوبر الجاري لعام 2021.