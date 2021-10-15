رئيس محطة الروضة: تنقية المياه تمر بـ5 مراحل قبل نقلها إلى شبكات التوزيع الخارجية للمستهلكين

مبنى كبير، يخطر على بالك للوهلة الأولى أنه كغيره من المبانى الإدارية، لكن هذا المبنى البسيط يخفى خلفه مساحة كبيرة تقدر بـ90 فداناً، تضم عدداً كبيراً من العنابر، التى تنتشر لتملأ أرجاء تلك المساحة، وبنهاية تلك العنابر يوجد نهر النيل، الذى تختلط بمياهه أشعة الشمس الساقطة عليه، لتجعل لونها أكثر سحراً، عمال ومهندسون هنا وهناك، يرتدون «الخوذة، الفيست، الكمامة».

بابتسامة وترحيب، التقينا المهندس حسين محمود، رئيس محطة مياه الروضة، الذى تحدث معنا عن كل آليات العمل داخل المحطة، ومراحل معالجة وتنقية المياه، منذ دخولها من نهر النيل وحتى خروجها إلى صنابير المستهلكين، كما اصطحبنا رئيس المحطة فى جولة داخل عنابر ومعامل المحطة، للاطلاع على عملية التنقية والمعالجة التى تتم لمياه نهر النيل، وكيفية دخول مياه النيل إلى المحطة. فى البداية توجد لوحة معدنية مستطيلة، مدون عليها عبارة «المأخذ»، يظهر من ورائها نهر النيل، وأمامه مبنى مكون من دور واحد، أسفله مصد حديد، تعبر من خلاله مياه نهر النيل بشكل تلقائى إلى عنبر المياه العكرة، عن طريق طلمبات، كى يتم نقلها مرة أخرى إلى عنبر حقن المواد الكيماوية وهى «الكلور»، ومن ثم تأتى مرحلة حقن مياه النيل بنسبة من «الشبّة».

يُعرّفنا رئيس محطة مياه الروضة، بتاريخ المحطة التى تم تدشينها عام 1962، وتم تشغيلها بعد مرور 6 سنوات، لتعمل عام 1968، بطاقة إنتاجية حينها 110 آلاف متر مكعب يومياً، وتم رفع الكفاءة بها لتصبح الطاقة الإنتاجية الحالية للمحطة 180 ألف متر مكعب يومياً، قائلاً إن المحطة تخدم عدداً من المناطق، منها مصر القديمة والسيدة زينب وعين الصيرة والمدابغ وحى الخليفة، بإجمالى 500 ألف نسمة. 5 مراحل تمر بها مياه النيل داخل محطة مياه الروضة، أثناء عملية تنقيتها ومعالجتها، منذ دخولها من نهر النيل وحتى خروجها فى شركات التوزيع للمستهلكين، وفقاً لرئيس المحطة: «تبدأ عملية تنقية المياه بدخولها من المأخذ الشاطئ، مروراً بعنبر المياه العكرة، عن طريق طلمبات، ثم عنبر حقن نسبة الكلور، ثم إضافة نسبة الشبّة، ثم دخول المروقات.

واستكمل «حسين» حديثه عن باقى مراحل تنقية المياه، قائلاً: «بعد الانتهاء من عملية الترويق تخرج المياه بنسبة نقاء 98%، لتأتى مرحلة الفلاتر أو المرشحات، لتنتج عنها المياه بنسبة نقاء 99%، ومن ثم تصل المياه إلى خزانات الأرض داخل المحطة، وأخيراً شبكات التوزيع الخارجية للمستهلكين».

«الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة، TCN»، حصلت عليها محطة مياه الروضة، خلال الأشهر الماضية، للمرة الثالثة على التوالى، لكفاءة التشغيل والصيانة والسلامة المهنية داخل المحطة، بحسب «حسين»: «لدينا عمالة فنية مدربة على أعلى مستوى». وعن العمالة الموجودة داخل محطة مياه الروضة، أشار رئيس المحطة إلى أن هناك عدداً كبيراً من العمالة المختلفة، ما بين مهندسى كهرباء، مهندسى ميكانيكا، مشرفين، وخبراء المعامل، بعدد يصل إلى 167 فرداً، لافتاً إلى أن التعيين والعمل داخل المحطة يتم من خلال خريجى كليات العلوم، بالإضافة إلى مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى بمنطقة مسطرد، التابعة لشركة مياه القاهرة.