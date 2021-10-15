رئيس قطاعي جنوب وغرب القاهرة: لدينا 6 محطات للتنقية والمعالجة.. والمياه صالحة للشرب 100%

جلس داخل إحدى البرجولات الخشبية، المطلة على نهر النيل مباشرة، وحولها فروع الأشجار الخضراء، للاحتماء من أشعة الشمس ومتابعة سير العمل داخل محطة تنقية المياه بالروضة، اقتربنا منه للحديث معه عن دور القطاع الذى يرأسه.

وقال أسامة أحمد أبوستيت، رئيس قطاع إنتاج وتوزيع جنوب وغرب شركة المياه بمحافظة القاهرة: «يوجد فى قطاع إنتاج وتوزيع جنوب وغرب شركة مياه القاهرة 6 محطات لتنقية ومعالجة مياه نهر النيل، منها محطة الروضة، التى تقع على النيل مباشرة، ما جعل عملية دخول مياه النهر إليها أيسر».

وأضاف «أبوستيت»: «يعود تاريخ إنشاء محطة الروضة إلى عام 1962، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 110 إلى 150 ألف متر مكعب يومياً، ودخلت المحطة فى عملية من التطوير ورفع الكفاءة، لتستطيع حالياً إنتاج 180 ألف متر مكعب من المياه يومياً، لخدمة 500 ألف نسمة، داخل مناطق الروضة، ومصر القديمة، وحى الخليفة، ومساكن عين الصيرة، وجزء من منطقة المدابغ، وحى الأباجية»، موضحاً أن محطة الروضة تعد نموذجاً لمحطات المياه التى تعمل بكفاءة عالية، وحاصلة على شهادات دولية فى مجال تنقية ومعالجة المياه.

وعن مراحل تنقية ومعالجة مياه نهر النيل، قال: «أولى مراحل تنقية المياه هى سحب كميات من مياه النيل مباشرة عن طريق المأخذ وهو مأخذ شاطئى، حيث يرفع المياه من النيل، ثم تتم عملية إضافة شبة وكلور، عن طريق عملية الترويق داخل المروقات، التى يتم داخلها تنقية المياه من الشوائب، وقتل الكائنات الحية الموجودة فيها بالشبة والكلور، وبعد المروقات تبدأ مرحلة المرشحات التى تشبه الفلاتر، وهى عبارة عن أحواض بها رمال يتم فيها تنقية المياه، ثم تخرج المياه إلى عنبر المياه المرشحة (الطلمبات)، ويتم خلالها طرد المياه منها إلى المواطنين عن طريق الموزعات»، مؤكداً أن المحطة تقوم بعدد من التجارب داخل معاملها لقياس نسبة الكلور والشبة فى المياه، قبل وبعد خروجها من المحطة للمستهلكين، للتأكد من صلاحيتها للشرب بنسبة 100%.

ونوه «أبوستيت» إلى وجود معمل متنقل داخل محطة مياه الروضة، يقوم برفع عينات من شبكات التوزيع الخارجية والداخلية، للاطمئنان على صحة مياه الشرب، وخلوها من الشوائب أو أى نسبة من التلوث، بالإضافة إلى تعامل المحطة مع أى إشارات من وزارة الصحة على الفور، ويتم غسيل وصيانة الشبكة باستمرار على مدار السنة، مؤكداً أنه يتم التعامل من قبل المحطة على الفور مع شكاوى المواطنين التى يتم تلقيها من خلال الخط الساخن 125، الذى خصصته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لفحص المشكلة على أرض الواقع، ومن ثم حلها فى أسرع وقت ممكن.

وأوضح أن نسبة استهلاك المياه تكون أقل كثيراً فى الشتاء عن نسبة الاستهلاك خلال فصل الصيف، ما يتيح الفرصة لعمل عمرات للمعدات داخل محطات المياه، والكشف على المرشحات والطلمبات، وفصل مروق تلو الآخر للقيام بعمليات التنظيف والصيانة والدهانات والكشف عليه لإتمام جميع العمرات.