انتشال جثة طفل غرق أثناء استحمامه في بحر شبين بالمحلة

نجحت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الغربية، اليوم الجمعة، في انتشال جثة طفل في العقد الثاني من عمره غرق حال استحمامه في مياه بحر شبين «كوبري الرباط» بمنطقة الشعبية، التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى، كما خصصت سيارة إسعاف ونقل الضحية إلى مستشفى المحلة العام.

قوات الانقاذ النهري انتشال جثة طفل بالمحلة

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفل في مياه بحر شبين، بدائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية من ضباط المباحث الجنائية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ.

تفاصيل واقعة غرق طفل أثناء استحمامه بمياه بحر شبين

تم انتشال الجثة وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلى طوارئ مستشفى المحلة العام.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عمار رئيس مباحث قسم أول المحلة من التحريات الأولية، أن الطفل يدعى «نادر كرم السعيد» يبلغ من العمر 13 سنة، لقي حتفه باسفكسيا الغرق، بعد أن جرفه التيار، لعدم إجادته السباحة، بعد نزوله للاستحمام، في بحر شبين بمنطقة الشعبية، التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى.

ندب الطب الشرعي لمعاينة جثة طفل بالمحلة

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام لاستخراج تصريح بدفنها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.