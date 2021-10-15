أماكن تلقي لقاح كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا بالمحافظات

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة، السبت، تطبيق عدد من الإجراءات المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، ومواجهة المرض، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة مع انتظام الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2021-2022، حيث أكد عدد من رؤساء الجامعات، انتظام الدراسة دون رصد أي مشكلات بشأنها، وجرى التأكيد على ضرورة تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، والتشديد على ارتداء الكمامة للجميع، من بينها منع دخول أي شخص لا يكون حاصلا على تطعيم فيروس كورونا «كوفيد 19».

وفي هذا السياق، ترصد «الوطن» أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا بجميع المحافظات دون التسجيل على الموقع، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاعي الصحة والتعليم في مصر.

أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا بجميع المحافظات

ناشدت وزارة الصحة والسكان جميع طلاب الجامعات والمعاهد العليا «الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية» سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح بـ1100 مركز على مستوى الجمهورية، أو التوجه إلى أقرب مركز شباب من ضمن 270 مركزا تم تجهيزها لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، دون التسجيل مسبقًا، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في القليوبية دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في الجيزة دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في البحيرة دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في القاهرة دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في الاسكندرية دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في المنوفية دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في الغربية دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في الدقهلية دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في كفر الشيخ دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في الشرقية دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في بورسعيد دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في السويس دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في دمياط دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في الاسماعيلية دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في أسيوط دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في قنا دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في سوهاج دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في المنيا دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في الأقصر دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في أسوان دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في بني سويف دون تسجيل

أماكن تلقيح طلاب الجامعات في الفيوم دون تسجيل

تجهيز 270 مركز شباب

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية، موضحة أنه يمكن لجميع الطلاب الجامعيين التوجه إلى أقرب مركز شباب من ضمن 270 مركزًا جرى تجهيزها لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، دون التسجيل مسبقًا على الموقع الإلكتروني، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.