كيف تحصل على لقاح كورونا فورا؟.. أماكن ورابط التسجيل بجميع المحافظات

توسعت مديريات الصحة في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا حتى بات التطعيم متوفرا في جميع الأماكن، وانتشرت لجان حملة «معا نطمئن» في كافة الميادين لتساعدهم على سرعة التسجيل وتوضح أهمية الحصول على اللقاح، بالإضافة إلي استغلال ساحات المحاكم والشهر العقاري، وإدارات المرور، كأماكن للتطعيم باللقاح سواء للمواطنين المترددين على المكان أو العاملين به، علاوة علي نشر نقاط ثابتة في كافة الجامعات لتطعيم الطلاب.

كيفية الحصول علي لقاح كورونا فورا

ويمكن للمواطن الدخول إلى موقع وزارة الصحة www.egcovac.mohp.gov.eg وتسجيل البيانات عليه من أجل الحصول علي الموعد اللازم للحصول على اللقاح، أو الاتصال بالخط الساخن: 15335 أو التوجه فورا لإحدى النقاط المخصصة للتطعيم، كذلك من سبق وأن سجل اسمه على موقع وزارة الصحة ولم تصله رسالة بالموعد والمكان الذي سيحصل منه على اللقاح عليه التوجه فورا لأي مكان قريب منه ويحصل على اللقاح .

270 مركز شباب لطلاب الجامعات

وخصصت وزارة الصحة 270 مركز للقاح كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا «الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية» في مراكز الشباب، دون التسجيل المسبق، ونشرت جميع الجامعات المصرية نقاط ثابتة للتطعيم الفوري للطلاب في جامعات: «القاهرة، الإسكندرية، حلوان، طنطا، أسيوط، المنيا، جنوب الوادي، قناة السويس، المنوفية، بني سويف، كفر الشيخ، بنها، بورسعيد، دمنهور، المنصورة، الفيوم، الزقازيق، عين شمس، دمياط، الأزهر، أسوان، السادات».

وفي نفس الوقت تنتشر حملة «معًا نطمئن» في محافظات «القليوبية - أسوان – الإسماعيلية- الإسكندرية - قنا – الدقهلية- البحيرة - سوهاج – القاهرة» بالإضافة إلي محافظات الصعيد «أسيوط – بني سويف – سوهاج – الأقصر – قنا – المنيا» وذلك من أجل التيسير علي المواطنين لأخذ اللقاح فورا من أقرب مركز لإعطاء اللقاح.