خبير: أسعار الذهب سترتفع والبنوك المركزية مجبرة على زيادة الفائدة

توقع هاني توفيق الخبير الاقتصادي، والرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، نتيجة الزيادات الحادة في معدلات التضخم عالميًا ومحليًا.

وقال توفيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الطلب على الذهب سوف يزداد من جانب المستثمرين والمدخرين، لكونه ملاذ آمن، ومخزن للقيمة وأداة تحوط ضد تقلبات الأسواق وتآكل القدرة الشرائية للنقود.

وعلى الرغم من تلميحات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عدة مناسبات أنه لن يرفع سعر الفائدة قريبًا، إلا أن «توفيق» توقع أن يُغير الاحتياطي من تصريحاته وتعامله بشأن الفائدة في أقرب فرصة.

مزيد من ارتفاع التضخم

وأوضح توفيق، أن التضخم سيشهد المزيد من الارتفاع الفترة المقبلة في العديد من الاقتصادات، على خلفية أزمات سلاسل التوريد، وتعافي الاقتصادات من الوباء، وهو ما سيعني ضرورة زيادة سعر الفائدة، لافتًا إلي أن الذهب في تلك الحالة يكون محظ أنظار المستثمرين، نظرًا لانعدام اليقين في الأسواق، والمخاوف من التضخم الجامح.

وأضاف توفيق، أنه في حالة قيام البنوك المركزية برفع سعر الفائدة، سيشهد الذهب إقبالًا من جانب المشترين خلال الفترة المقبلة، باعتباره الأداة الأفضل على المدى البعيد، مؤكدًا أنه بالرغم من رفع أسعار الفائدة قد يؤثر على سعر الذهب، لكن في النهاية ما سيحدد نسبة الإقبال على المعدن الأصفر هو المدى الذي ستتحرك فيه معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

انخفاض الأشهر الماضية

وكانت الأشهر الماضية شهدت انخفاض أسعار الذهب عالميًا، على خلفية ارتفاع الدولار وأسعار العائد على السندات، وخسر الذهب نحو 15% من قيمته، وهبطت الأسعار إلي نحو 1750 دولار للأونصة، وذلك مقارنة بالأسعار القياسية التي تحققت خلال بدايات أزمة كورونا، حين تخطى السعر حاجز 2000 دولارا للأونصة، نتيجة إقبال صناديق الاستثمار والمستثمرين الأفراد نحو الذهب بسبب غياب اليقين وحالة الاضطراب التي ضربت الأسواق العالمية.