روجينا تصطحب ابنتها في مهرجان الجونة: قمر 14 «فيديو»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنانة روجينا أثناء ظهورها فى العرض الخاص للفيلم المغربي «عليّ صوتك»، الذي تم عرضه فى ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي رفقة ابنتها.

وقدمت روجينا ابنتها للجمهور مشيدة بها قائلة: «قمر 14»، وظهرت ابنة روجينا وهي تساعد والدتها فى سحب فستانها الذى خطت به على السجادة الحمراء للفيلم.

ابنة روجينا تساعدها فى سحب الفستان

يذكر أن روجينا حصلت على أول بطولة مطلقة لها في شهر رمضان الماضي، حين قدمت مسلسل «بنت السلطان»، والذي حازت بسببه على عدد من الجوائز الهامة منها جائزة مهرجان الفضائيات ومهرجان أيام القاهرة للدراما العربية.

روجينا تحصل على جائزة افضل ممثلة

بدأ حفل افتتاح مهرجان الجونة السنيمائي 2021، في دورته الخامسة، بمشاركة العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي والعالم، منهم نجلاء بدر، وبشرى، ونسرين طافش، وشيرين رضا، وأروى جودة، ومنة شلبي، والمخرج أمير رمسيس، وانتشال التميمي، ونجيب ساويرس، وكذلك أحمد السقا، وعصام السقا، وعمرو وهبة، ومروان يونس، وشادي ألفونس وخالد منصور وداوود حسين، وخالد سليم وزوجته وآخرين.

وكان قد جرى تكريم الفنان أحمد السقا في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي وحرص على إهداء تكريمه للفنان الراحل سمير غانم، وليس هذا فحسب وإنما أهداه أيضًا لعدد من الأشخاص في حياته وهم زوجته ووالدته ووالده وأنسي ساويرس، وهنأه جميع الفنانين المتواجدين في القاعة، وكذلك الفنانة هند صبرى التي سلمته التكريم على خشبة المسرح.