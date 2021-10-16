تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة

شهدت محاففظة القاهرة، سقوط أمطار خفيفة، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، في بعض المناطق في شرق العاصمة، حيث هطلت أمطار خفيفة على مناطق الشروق وحلوان و15 مايو.

وكانت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، قد أكدت أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض والطقس يكون لطيفا على أغلب الأنحاء خلال ساعات الليل، لكن خلال الساعات المتأخرة من الليل، والصباح الباكر يكون هناك نسبة برودة ليكون الطقس مائلا للبرودة على أغلب الأنحاء، خاصة الأماكن الصحراوية والأماكن المكشوفة والمدن الجديدة.

وتوقعت «غانم»، أن تصل درجات الحرارة اليوم، على السواحل الشمالية الغربية للبلاد ستكون 33 درجة مئوية، و29 درجة على السواحل الشرقية في دمياط وبورسعيد ورفح والعريش، و34 درجة على القاهرة الكبرى، و35 درجة في المنيا وأسيوط، و42 درجة في الأقصر وأسوان.

وشهدت البلاد حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، يوم الخميس 24 أكتوبر 2019، ناشد خلالها مجلس الوزراء، المواطنين في محافظات شمال الدلتا، تخفيف التكدس المروري في الشوارع، لإعطاء فرصة للأجهزة المحلية للتعامل مع هذه الظروف الجوية، حيث شهدت محافظاتهم، موجة من الطقس السيئ واحتمالية حدوث سيول، طبقا للتقارير الواردة من الجهات المعنية، وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بكل المسؤولين، خاصة في المدن المطلة على ساحل البحر المتوسط وشمال الدلتا ومدن القناة وشمال سيناء باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة نظرا لغزارة الأمطار في هذه المناطق، في ذلك التوقيت.