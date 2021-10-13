توقعات طقس 72 ساعة المقبلة.. أجواء حارة وسقوط أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، بعد أن شهدت معظم أنحاء القاهرة الكبرى سقوط أمطار غزيرة أول أمس، بينما يسود غدا الخميس 14 أكتوبر طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على على جنوب الصعيد نهارا، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا بنسبة 30 إلى 40% على فترات متقطعة.

وتابع خبراء الهيئة، أنّ ساعات الليل تشهد طقس لطيف على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، إضافة لنشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

وعن طقس الجمعة، فمن المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لافتة إلى عدم وجود أمطار خلال هذا اليوم.

وبالنسبة لطقس السبت، فمن المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 14 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 15 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 16 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.