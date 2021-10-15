«الصحة» تحذر من لمس العين والأنف والفم باليدين دون غسلهما بسبب كورونا

تحرص وزارة الصحة والسكان المصرية، على تقديم روشتة علاجية بشكل يومي للمواطنين، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين خاصة فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة وتغيير الثقافة الصحية للمواطنين، وحذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من لمس العين والأنف والفم باليدين دون غسلهما، وذلك للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

الموجة الرابعة لفيروس كورونا فى مصر

وتوقعت وزارة الحصة والسكان دخول مصر الموجة الرابعة لفيروس كورونا خلال الأيام القليلة القادمة، وطالبت المواطنين بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن التكدس والازدحام.

وجددت وزارة الصحة والسكان، دعوتها للمواطنين بأهمية الحصول على لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وفقا للخطة التى وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى الجمهورية

وأكدت وزارة الصحة والسكان على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.

وكشفت الوزارة عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وطمأنت المواطنين بشأن توافر أدوية بروتوكول مصابي فيروس كورونا، وأكدت استعداد المستشفيات لذروة الموجة الرابعة، نافية عدم استقبال حالات اشتباه كورونا.