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«الرى»: فيضان النيل أعلى من المتوسط.. وثبات معدلات الأمطار خلال سبتمبر

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الوطن
11:25 م | الأحد 12 سبتمبر 2021
الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى

الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى

بحثت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل فى اجتماعها الدورى، اليوم، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، موقف إيراد نهر النيل وآليات إدارة وتوزيع المياه، والاطمئنان على الاستعدادات والإجراءات الخاصة بالحماية من أخطار السيول.

«عبدالعاطي»: استمرار الخفض التدريجي للتصرفات المائية مع تلبية الاحتياجات المائية للمنتفعين

وقال «عبدالعاطى» إن أجهزة الوزارة المعنية تواصل متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالى، مشيراً إلى استمرار نفس معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل خلال سبتمبر الجارى، وأن فيضان هذا العام أعلى من المتوسط حتى الآن، بالتزامن مع استمرار عملية الخفض التدريجى للتصرفات المائية خلال الفترة الحالية، مع تلبية الاحتياجات المائية لجميع المنتفعين.

وتم خلال الاجتماع الاطمئنان على الموقف المائى الحالى بمختلف المحافظات، ومتابعة سير العمل بجميع إدارات الرى والصرف بما يُمكن المنظومة المائية من توفير الاحتياجات المائية لجميع الاستخدامات.

وفى إطار الاستعدادات والإجراءات الخاصة بالحماية من أخطار السيول، وجَّه «عبدالعاطى» برفع حالة الاستنفار بجميع إدارات الرى والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية، من خلال المتابعة الدورية والمستمرة لمناسيب وقطاعات وجسور جميع المجارى المائية والمحطات ووحدات الطوارئ النقالى لتلبية جميع الاحتياجات المائية ومجابهة أى طارئ، مشيراً إلى أنه تم البدء فى تخفيض مناسيب المياه بجميع المجارى المائية، بالتزامن مع المتابعة المستمرة للتأكد من صيانة وجاهزية مخرات ومنشآت الحماية من السيول للتعامل مع موسم الأمطار والسيول القادم.

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