السيسي للحكومة: لما نيجي ناخد أراضي لمشروعات محدش يقول حاجة.. ده للناس

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة والوزارات والمحافظات، بضرورة التعاون مع إقامة المشروعات القومية، قائلًا: «لما قولنا على المناطق دي اللي هي تحت التجهيز، قولنا هنستفيد بالأراضي دي اللي تبع الحكومة أو المحافظة أو وزارت مختلفة، وناخدها ونعمل مشروعات للناس تبقى فيها الإسكان والخدمات ومناطق حرفية، وبقول كدا للحكومة علشان تساعدونا لما نيجي نقول ناخد أراضي، محدش يقول حاجة علشان، ده بيتاخد للناس».

السيسي: «بنعمل الشغل ده بتكلفة كبيرة جدًا»

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل افتتاح عدد من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة بالجيزة، «بنعمل الشغل ده بتكلفة كبيرة جدًا، وأرجو السادة الحاضرين معايا ينتبهوا للصورة دي المعروضة وتتوقفوا قدام الشغل اللي بيتعمل».

الحكومة تنفذ عددا من المشروعات للقضاء على المناطق غير الآمنة

وتتولى الحكومة تنفيذ عدد من المشروعات للقضاء على المناطق غير الآمنة من خلال صندوق تطوير العشوائيات، ليتمّ استبدالها بمشروعات سكنية عدة داخل كثير من المناطق، لتوفير حياة آدمية هادئة لسكان العشوائية، الذين عانوا لسنوات عدة من الإهمال والنسيان، أبرزها مشروعات «تل العقارب» و«الأسمرات 3» ومشروعات «الشُهبة» و«المحروسة 1 و2» و«بشاير الخير 3» ومشروعات «الخيالة» و«معًا» و«أهالينا 2».

وتمّ إدراج منطقة سن العجوز ضمن المناطق غير الآمنة والتي لها أولوية عاجلة لنقل مواطنيها وتوفير مساكن حضارية بديلة لهم، بناءً على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، في إطار توجهات الدولة نحو الانتهاء من كل المناطق غير الآمنة وتوفير سكن حضاري لقاطنيها.

وأُقيم المشروع لصالح سكان منطقة «سن العجوز»، ويحمل طابعًا حديثًا، على أعلى مستوى ومزود بكل الخدمات الأساسية والبنية التحتية لتسهيل سبل المعيشة لمواطني سن العجوز، فضلاً عن تزويدها باحتياجات قاطنيها، وذلك استكمالًا لما بدأته القيادة السياسية في مجال تطوير العشوائيات وتسكين مواطني المناطق غير الآمنة بوحدات حضارية لتوفير البيئة التي تليق بالمواطن المصري في كل المحافظات لإتاحة بيئة صحية آمنة.