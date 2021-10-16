«حماية الطفل» تعيد طفلا متغيبا لوالده بالمنيا

نجحت وحدة حماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، في إعادة طفل لأسرته، بعد تغيب دام 5 أيام، حيث نشرت أسرته استغاثة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تطالب المواطنين بالوقوف معهم والبحث عن ابنهم المفقود وإيجاده.

ووجه اللواء ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا وحدة حماية الطفل بمدينة بالتحرك الفورى لعودة الطفل المتغيب إلى أهله بعد أن رصدت الوحدة استغاثه بإحدي صفحات التواصل الاجتماعى"الفيسبوك" بوجود طفل متغيب عن أسرته 5 أيام عمره 3 سنوات متواجد بمساكن كدوان جنوب المدينة.

العثور على الطفل وإعادته لوالده

وعرضت وحدة حماية الطفل على رئيس المركز ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل الموقف، حيث وجه رئيس المركز بانتقال وحدة حماية الطفل، وكلف الدكتور رجب قياتى نائب رئيس المجلس بمتابعة حاله الرصد وحالة الطفل.

وبانتقال الوحدة التي تضم فاطمة الزهراء مدير الإدارة وأحمد خالد وكيل الإدارة إلى مكان تواجد الطفل خلال ساعة من نشر الاستغاثة، تم العثور على الطفل ويدعى «س.ا.س»، 3 سنوات، وتم التواصل مع والد الطفل وإعادته إليه بحالة صحية جيدة، وتم الاطلاع على شهادة ميلاد الطفل وبطاقة الرقم القومي لوالده.

يذكر أن خط نجدة الطفل رقم 16000، ووحدة حماية الطفل الفرعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، رقم 0862318676.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، شهد الشهر الماضي الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المشتركة بين المحافظة وهيئة إنقاذ الطفولة الدولية، وذلك لتحديد الأدوار والمسؤوليات لكلا الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ برامج تنموية مهمة خلال الأربعة أشهر القادمة، بهدف تحسين الفرص الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية للأطفال والشباب والمجتمعات المحلية الأكثر احتياجا بمحافظة المنيا بصفة عامة، ومركز ملوي بصفة خاصة من خلال مشروع الصداقة الذي سينفذ بقرى مركز ملوي ومشروع قرية متعلمة الذي سينفذ بجميع مراكز المحافظة.