توقيع الكشف الطبي على 860 مواطنا بقنا ضمن «حياة كريمة»

نظمت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا، قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بقرية الكلاحين التابعة لمركز قفط، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد.

تفاصيل الكشف على 860 مريضا ضمن المباردة الرئاسية

وأوضح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 860 مواطنا من أهالي القرية، وذلك في 6 تخصصات طبية بواقع 246 في الأمراض الباطنة، و230 رمد، و150 الأطفال، و108 في الجراحة العامة، و77 تنظيم الأسرة، و49 أمراض النساء والتوليد.

كما أجريت فحوصات معملية لـ35 حالة، وسونار لـ31 حالة، وتحويل 41 حالة للمستشفيات المركزية لاستكمال العلاج.

وأشار المحافظ إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .

صحة قنا: القافلة شملت جميع الإشعات

وذكر الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أن القافلة عقدت ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

مسح طبي لمكافحة أمراض الالتهاب الكبدي بالإدارات الصحية والمستشفيات

في سياق متصل، أجرت إدارة الفيروسات الكبدية التابعة لقطاع الطب الوقائي بمديرية الصحة والسكان بقنا المسح الطبي، وتدريب منسقي مكافحة الفيروسات الكبدية بالإدارات الصحية والمستشفيات الحكومية على مستوى المحافظة على كيفية التعامل مع حالات الوخز المهني، واستخدام السرنجات الآمنة، بهدف مكافحة أمراض الالتهاب الكبدي بصفته أحد أشهر الأمراض المعدية، وذلك تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وبرعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.