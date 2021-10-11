إطلاق 20 قافلة طبية مجانية للصحة الإنجابية بـ17 محافظة حتى آخر أكتوبر

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق 20 قافلة طبية مجانية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في 57 قرية من القرى الأكثر احتياجا على مستوى 17 من محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة «أيامنا أحلى»، في الفترة من يوم 10 أكتوبر حتى يوم 26 أكتوبر الحالي، ضمن القوافل الدورية التي تنظمها الوزارة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وسائل آمنة وفعّالة لتنظيم الأسرة بجميع القوافل

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان، للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان عنه، إلى أنّ القوافل تنطلق في محافظات «الجيزة، قنا، سوهاج، أسوان، المنيا، المنوفية، الشرقية، القليوبية، بني سويف، أسيوط، كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية، الأقصر، الفيوم، البحيرة، والغربية»، لافتًا إلى توفير الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة بجميع القوافل، وتقديم خدمات المشورة لرفع الوعي الصحي عن خدمات ووسائل تنظيم الأسرة ومردودها الإيجابي على صحة الأم والطفل.

انطلاق قوافل الصحة الإنجابية في أسيوط 10 أكتوبر

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أنّ القوافل انطلقت يوم 10 أكتوبر وتستمر أيام 11 و12 من الشهر ذاته في محافظة أسيوط بقرى (قصر حيدر، دشلوط، ودحروج)، ومحافظة القليوبية بقرى (دملو، بتمده، ومنشأة بنها)، وتنطلق خلال أيام 12 و13 و14 من أكتوبر الحالي في محافظة الجيزة بقرى (الكداية، القبايات، منيل السلطان) ومحافظة المنيا بقرى (عطف حيدر، سلاقوس، مفوز الطبية) ومحافظة الفيوم بقرى (الغرق، جردو، قلمشاه).

وتابع عباس، أن القوافل ستنطلق أيام 17 و18 و19 من شهر أكتوبر الحالي في محافظة أسيوط بقرى (بوق، بني قرة، وبلوط) ومحافظة كفر الشيخ بقرى (منية المرشد، عزبة عمرو، قوموسيونغرب) ومحافظة سوهاج بقرى (الأقصاص، باصونة، بني هلال)، ومحافظة البحيرة بقرى (زاوية غزال، البساتين، شرنوب)، ومحافظة دمياط بقرى (كفر شحاته، كفر سليمان، أبوسعادة).

انطلاق قوافل الصحة الإنجابية في قنا 18 أكتوبر

ولف إلى انطلاقها أيام 18 و19 و20 من شهر أكتوبر الحالي في محافظة قنا بقرى (الدهسة، العسيرات، كوم البيحة) ومحافظة أسوان بقرى (المنشية الجديدة، سبيل العرب، الرغامة)، ومحافظة المنيا بقر (بني موسى، الخياري، بني عبيد)، وقرية المنوفية بقرى (جزيرة الحجر، دراجيل، كفر دنشواي) وقيرة الشرقية بقرى (الملكيين البحرية، جزيرة سعود، الإخيوة) ومحافظة الدقهلية بقرى (الشهرية، الوكالة، أبو جلال)، ومحافظة الأقصر بقرى (الأقالتة، قبلي أمولا، الطارف).

انطلاق قوافل الصحة الإنجابية في بني سويف 24 أكتوبر

وأضاف عباس، أنّ الحملة ستنطلق أيام 24 و25 و26 من شهر أكتوبر الحالي في محافظة بني سويف بقرى (شترا، أقفهص، الفنت) ومحافظة الغربية بقرى (سنباط، حاتوت، شرشابة)، موضحا أنّ وزارة الصحة تعمل على توفير الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة بجميع الإدارات من خلال أخصائيين تنظيم السرة والنساء والتوليد لتوقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان بالوحدات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ولفت إلى تنظيم معارض لنوادي المرأة لتنمية قدراتها الذاتية وإكسابها المزيد من الخبرات ما يساعد على تمكينها اقتصاديا، حيث يتم من خلالها عرض المشغولات اليدوية وأعمال الخياطة والتريكو التي تنتجها المنتفعات بعد تدريبهن من خلال مسؤولات نوادي المرأة، وذلك إيمانا بدعم تنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرارات خاصةً قرار الإنجاب، وبهدف تحسين الخصائص السكانية.