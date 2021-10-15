فحص 1240 شخصا في قافلة طبية مجانية بالمنوفية

نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، قافلة طبية مجانية، بقرية كفر الشرفا التابعة لمركز تلا، في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، باستمرار تنظيم القوافل الطبية المتنقلة وتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والقرى الأكثر فقرا، تحت إشراف الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بالمنوفية .

تخصصات مختلفة في قافلة الصحة بالمنوفية

وشملت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة المنوفية تخصصات مختلفة من بينها «الباطنة، والرمد، والأطفال، والجلدية، والنساء والتوليد، والأنف والأذن والحنجرة، والأسنان، وتنظيم أسرة»، بالإضافة إلى التحاليل اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع تنظيم ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي قرية كفر الشرفا في عدد من المجالات .

وأقيمت القافلة الطبية على مدار يومين، بمقر الوحدة الصحية بقرية كفر الشرفا بمركز تلا، وتم توقع الكشف الطبي على عدد كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة، حيث بلغ عددهم 1240 شخصا، وتم تحويل بعض الحالات للمستشفيات لاحتياجهم للتدخل الجراحي.

التنسيق بين القافلة الطبية ومجلس مدينة تلا

وكلفت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة تلا، رئيس الوحدة المحلية بكفر ربيع محمد نجم، بمتابعة العمل، وتكثيف الدعاية حول القافلة بالقرية والقرى والوحدات المجاورة، وكذا التواجد وتلبية كافة احتياجات القائمين على العمل، مشددة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا وعدم الكشف أو السماح لصرف أي علاج لمن لا يرتدي الكمامة وعدم السماح بتواجد أحد بدون الكمامة حفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين ونجاح القافلة .