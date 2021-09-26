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قافلة طبية مجانية لأهالي قريتي «إبريم وفارس» بأسوان

كتب:

عبد الله مشالي
11:06 ص | الأحد 26 سبتمبر 2021
قافلة طبية مجانية لأهالي قريتي «إبريم وفارس» بأسوان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن تدشين مديرية الصحة قافلة طبية مجانية بقريتي «إبريم بنصر النوبة، وفارس بكوم أمبو»، فى إطار الجهود المبذولة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من أجل تحسين الظروف المجتمعية للأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف القرى المستهدفة وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية.

القافلة استهدفت 1928 مواطنا

وأكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن أعمال القافلة استمرت على مدار يومين في كل قرية واستهدفت توقيع الكشف الطبي على 1928 مواطنا، وذلك فى عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية اللازمة، موضحاً أن القافلة تضمنت عددا من ندوات التوعية لأهالي القريتين.

الموجة 18 لمواجهة التعديات على أراضي الدولة

على جانب متصل، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان استمرار حملات الإزالة بمختلف المدن والمراكز ضمن الموجة الـ 18 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وأيضاً مخالفات البناء.

وأشار «عطية»، إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتعاون مع مديرية الأمن وتنظيم حملة مكبرة لإزالة 19 حالة تعدٍ بنطاق حي جنوب بإجمالى مساحة 32 ألف و600 م2 ، منها إزالة  فورية وتم تحويل صاحب المخالفة للنيابة العسكرية.

ردع المتعدين

ووجه اللواء أشرف عطية مسئولي الوحدات المحلية إلى ضرورة تكثيف الجهود المبذولة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل ردع كافة المتعدين على أراضي الدولة والقائمين بالبناء المخالف، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة وذلك حفاظاً على حق الشعب وحماية لأرض الوطن .

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