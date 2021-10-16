14 وظيفة للعمل من المنزل.. «هتقبض بالدولار»

طرح موقع «فرصنا»، المعني بتوفير وظائف شاغرة في كل القطاعات والمؤسسات، عددا من طلبات الوظائف المتاحة للعمل من المنزل في عدة شركات بالقاهرة والجيزة والمحافظات، التي يمكن الالتحاق بها من خلال التوجه لمقر الشركة، شريطة توفر مجموعة من المؤهلات، على النحو التالي:

وظيفة مساعدة إدارية

اسم الشركة هوم بورد.

مقر العمل: الجيزة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليرية: جيد جدا.

السن المطلوب: 21 - 28 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 130 - 150 دولارا أمريكيا.

وظيفة سكرتيرة

اسم الشركة: نبض لتقنية المعلومات.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليرية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23- 34 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ «معهد عالٍ للحاسب ونظم المعلومات».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 1500- 2000 جنيه مصري.

وظيفة مسئولين تسويق الكترونى

اسم الشركة: اي بي اس.

مقر العمل: المهندسين - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليرية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18- 60 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة أخصائي تسويق إلكتروني

اسم الشركة: سمارتي كيدز.

مقر العمل: السادس من اكتوبر - الجيزة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليرية: أساسيات.

السن المطلوب: 23- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مسؤولين خدمة عملاء

اسم الشركة: شوبينجو.

مقر العمل: المعادى - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليرية: جيد.

السن المطلوب: 22- 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2000 - 2500 جنيه مصري.

وظيفة مسئول تسويق إلكتروني

اسم الشركة: مؤسسة تركي سعود عبدالله الجهني للتجارة «دكان اونلاين».

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 4 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليرية: جيد.

السن المطلوب: 24- 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 3000- 4500 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 1500 - 3000 جنيه مصري.

وظيفة مصمم / مصممة جرافيك

اسم الشركة: يس سبيس.

مقر العمل: التجمع الاول - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎7 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليرية: أساسيات.

السن المطلوب: 23- 50 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مسئولة خدمة عملاء وإدارة متاجر إلكترونية

اسم الشركة: مؤسسة موقع أجهزتي للتجارة.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليرية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 31 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مصمم صور وبوستات ولوجو

اسم الشركة: مؤسسة موقع أجهزتي للتجارة.

مقر العمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليرية: جيد.

السن المطلوب: 22- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة خدمة عملاء

اسم الشركة: المصطفى للرحلات.

مقر العمل: بنها - القليوبية.

العمالة المطلوبة: 4.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليرية: أساسيات.

السن المطلوب: 18 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مندوبين مبيعات وتسويق إلكتروني

اسم الشركة: نيتوركات.

مقر العمل: السويس - السويس.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليرية: جيد.

السن المطلوب: 21 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 3000- 3500 جنيه مصري.

وظيفة مصممة جرافيك

اسم الشركة: مؤسسة ضمان لصيانة السيارات.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليرية: أساسيات.

السن المطلوب: 20- 35 سنة.

الحاسب الآلي:جيد جدا.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مسئولة تسويق إلكتروني

اسم الشركة: مؤسسة ضمان لصيانة السيارات.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليرية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21- 26 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: ثانوي عام / أزهري.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 1000- 2500 جنيه مصري.

وظيفة سكرتيرة

اسم الشركة: مؤسسة ضمان لصيانة السيارات.

مقر العمل: الغنايم - اسيوط.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليرية: أساسيات.

السن المطلوب: 21- 25 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 500- 2500 جنيه مصري.